Wall St celebra ganancias de tecnológicas, pero acciones bajan por débiles datos

BOSTON, 31 jul (Reuters) - Un escalada de las acciones de las firmas de tecnología el viernes, impulsada por robustas cifras corporativas, no era suficiente para compensar los declives generados por datos que evidenciaron una grave contracción de la economía de Estados Unidos y la incertidumbre sobre un nuevo paquete de estímulos.

* El dólar avanzaba pero se encaminaba a cerrar su peor mes en una década contra una cesta de monedas, tras los datos que indicaron que el PIB estadounidense se hundió a su peor ritmo al menos desde la Gran Depresión en el segundo trimestre y ante las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su política monetaria ultra laxa por años.

* Las bolsas de Europa y Asia operaron mixtas.

* Apple Inc, Amazon.com, Alphabet Inc y Facebook Inc, cuyas capitalizaciones de mercado combinadas representan un quinto del índice S&P 500, reportaron todas notables resultados del segundo trimestre el día anterior.

* Las acciones de Apple se disparaban casi 6,9% a las 1534 GMT en Wall Street y recuperaban el liderazgo como la firma más valiosa de la bolsa estadounidense.

* Edward Moya, analista de mercado de OANDA, dijo que las gigantes de la tecnología dieron a las acciones "un buen impulso". Pero destacó resultados más dispares de compañías de energía como Exxon y Chevron y la debilidad del dólar, que "seguirán pesando en el corto plazo" ante la incertidumbre por la pandemia de coronavirus y el estancamiento en torno a un nuevo programa de estímulos en Estados Unidos.

* Previamente en el día, el euro alcanzó su mayor nivel en más de dos años y estaba en vías de cerrar su mejor mes en una década.

* El promedio industrial Dow Jones perdía 150,05 puntos, o 0,57%, a 26.163,6 unidades; mientras que el índice S&P 500 bajaba 7,57 puntos, o 0,23%, a 3.238,65 unidades; y el índice compuesto Nasdaq sumaba 49,44 puntos, o 0,47%, a 10.637,25 unidades.

* El índice dólar sumaba 0,095 puntos, o 0,1%, a 93,116 unidades.

* Las acciones europeas repuntaron desde mínimos de un mes, ya que los inversores eludían los datos de la severa contracción económica de la zona euro enfocándose en las ganancias corporativas.

* La economía de la zona euro registró la mayor contracción de su historia en el segundo trimestre, según las estimaciones preliminares publicadas el viernes. En el periodo abril-junio, el Producto Interno Bruto (PIB) del bloque de 19 países se redujo en un 12,1% respecto al trimestre anterior, según dijo la oficina de estadísticas Eurostat.

* El índice referencial de Europa STOXX 600 subió en torno al 0,4% en el día, pero terminó julio con una baja de 0,8% en julio, su primera baja mensual desde marzo.

* El índice global de acciones MSCI, que incluye a indicadores bursátiles de 49 países, retrocedía 0,64%, a 551,89 puntos. En tanto, el referencial MSCI de papeles del Asia-Pacífico -exceptuando Japón- descendía 0,06%.

