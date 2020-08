Villalpando afirma que Chivas busca perfeccionar su juego ante Santos Laguna

Dieter Villalpando (i) de Chivas disputa el balón con Geovani Espinoza (d) de Atlas durante un partido de la Copa GNP por México, previo al arranque del torneo Apertura 2020 de la Liga MX, celebrado en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 31 jul (EFE).- Dieter Villalpando, centrocampista de las Chivas de Guadalajara, afirmó este viernes que el equipo busca perfeccionar su juego para sacar la victoria en el encuentro de la segunda jornada del Apertura ante Santos Laguna.

"Debemos ocuparnos en tener un mejor juego, los puntos siempre son importantes. A como dé lugar debemos de sacar los tres puntos ante Santos, el entrenador Luis Fernando Tena trabaja todos los días para que el equipo juegue y funcione bien", dijo en videoconferencia.

Tras el empate del sábado contra el León, Chivas se mantiene en el décimo lugar de la clasificación de la liga con un punto de tres posibles.

Villalpando aceptó que el plantel está "un poco mermado" por los cinco jugadores que resultaron positivos de la COVID-19 en la última semana y que por consiguiente no estarán en el partido del domingo en Torreón, norte del país.

"A pesar de las bajas nos vemos mejor que los rivales porque nunca paramos, hemos hecho cinco o seis semanas de pretemporada y el equipo se ve bien, parece que para nosotros nunca hubo un parón", señaló.

El futbolista se refirió a la ausencia del uruguayo Brian Lozano, pieza clave en el Clausura 2020 del Santos de Guillermo Almada, debido a una fractura de tibia y peroné.

"Es un referente, pero Santos tiene buenos jugadores para cumplir su ausencia. En su casa Santos se vuelve fuerte e intenta apretar mucho, no estamos preocupados por si está un jugador o no, estamos ocupados en nosotros, en qué tenemos que hacer para ganar allá", expresó.

El elemento de 28 años espera sumar más minutos en el Apertura 2020 que le ayuden a mostrar su calidad y consolidar su carrera, luego de tres temporadas con poca actividad en Chivas.

"No he tenido la continuidad que yo quisiera, no puedo consolidarme si no tengo los minutos deseados. He quedado a deber un poco, sin embargo cumplí cuando me lo solicitaron, quiero más porque nunca estoy conforme", consideró.

El jugador confirmó que Tena estará al frente del equipo en el compromiso contra Santos, luego de dos semanas de aislamiento tras dar positivo por COVID-19.