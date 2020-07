Una inédita Colombiamoda virtual reflexiona sobre la violencia contra la mujer

Fotografía fechada el 22 de mayo de 2020 que muestra al diseñador colombiano Diego Guarnizo. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Medellín (Colombia), 30 jul (EFE).- Con un grito de libertad comenzó la historia de las puestas en escena en Colombiamoda, que tiene como gran novedad un formato digital que potenció con nuevos recursos los mensajes de los diseñadores y se vistió de conciencia social dentro de una edición sin pasarelas por la pandemia.

La propuesta del diseñador colombiano Diego Guarnizo, que puso a volar golondrinas con sus estampados en un "fashion film" de nueve minutos, eclipsó al provocar una profunda reflexión sobre la violencia contra las mujeres.

"Estamos pasando etapas muy críticas de violencia contra el género femenino y nuestro grito de libertad va radical y contundente", expresó el diseñador en la presentación de este nuevo segmento en la edición 31 de la principal feria latinoamericana del sector textil-confecciones.

Los 30 años que trabajó en la televisión como director de arte le sirvieron a Guarnizo para presentar una especie de telenovela protagonizada por la cantante Catalina García, vocalista de la agrupación Monsieur Periné, que inspiró con su canción "La Libertad" la colección presentada bajo la campaña "Aisladas, no solas" de la Fundación Avon, lanzada durante el confinamiento por el coronavirus.

Los diseños coloridos, sencillos y auténticos que abrieron desde la virtualidad las puestas en escena escribieron en cada puntada, según su creador, mensajes de poder para las mujeres con el propósito de dejar un "legado" a la moda colombiana.

"Esta colección es una carta de amor", explicó Guarnizo, que tendrá sus diseños disponibles en Colombia, Ecuador y Perú a través de las representantes Avon.

CELEBRA LA NATURALEZA

Con palmas y orquídeas en sus vestidos, faldas y bodysuits, la diseñadora colombiana Beatriz Camacho nutrió la propuesta de moda con conciencia social al invitar a través de su colección "Amazonas", en colaboración con Arkitect, a cuidar la naturaleza y celebrar la riqueza del país.

"La inspiración inicial fue la flora y la fauna colombiana, la poesía de la selva tropical", dijo a Efe Camacho sobre las creaciones que presentó como una especie de oda a la diversidad ambiental, cultural y étnica.

La colombiana, que mantiene su compromiso con el medioambiente utilizando fibras naturales y materiales biodegradables, aseguró que el mundo atraviesa un momento para ver cambios en la industria de la moda.

"Muchas veces la moda no es cuestión de estética, sino un espacio para tener una voz con libertad", apostilló la diseñadora.

Expresó además que democratizar y diversificar al consumidor hacen parte de los propósitos que se trazó con las prendas que presentó y que fueron confeccionadas por 412 mujeres cabeza de familia.

Camacho señaló que "no se tratar de seguir estereotipos de última moda", sino de hacer sentir a las mujeres "libres y felices con su cuerpo".

EL PRINCIPIO DEL FUTURO

Con su participación en Colombiamoda, la Semana Digital de la Moda, que le abrió la puerta a nuevos formatos, la diseñadora halló el escenario perfecto para presentar el concepto "Amazonas", al poder recrear entre delfines rosados, guacamayas y flores, el concepto que la inspiró.

"Esto es como el principio del futuro", dijo Camacho sobre la forma en la que desveló su colección, con animación virtual en tiempo real y utilizando la técnica 'chroma key'.

Subrayó que "si bien podíamos sentir muchas sensaciones en una pasarela porque estábamos ahí en frente, los recursos digitales le agregaron más fuerza y claridad" al mensaje.

Asimismo, consideró que tanto la propuesta con los diseños como el formato sirvieron para darle unas "pautas" al consumidor para que cambie el proceso de compra.

"Fue decirle: 'tú tienes una responsabilidad'. Antes de comprar debes hacerte preguntas y pensar bajo qué circunstancias se hizo ese artículo, si fue con mano de obra esclavizada o elaborado de forma sostenible", reflexionó.

Ya para el cierre de la jornada, el diseñador Guio Di Colombia convirtió el estadio Pascual Guerrero de Cali en una pasarela para presentar "New Man", una colección de la línea genderless (sin género) cargada de gabanes, chaquetas, pullovers y cardigans con cortes irregulares.

El segundo día de puestas en escenas tendrá las presentaciones Leonisa, Digital Fashion Experience y Flowers Bloom When Rain Falls de Mercedes Campuzano, entre otras.

Colombiamoda 2020, que se extenderá hasta el próximo 2 de agosto con la participación de 400 marcas y la apertura de canales digitales de compra, realiza su primera edición virtual tras experimentar una transformación por la pandemia de la COVID-19.

Jeimmy Paola Sierra