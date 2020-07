Trump exigirá a china ByteDance vender negocio de TikTok en EEUU

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea firmar un decreto para ordenar a la firma china ByteDance Ltd. vender su propiedad de la popular aplicación de video y música con sede en el país norteamericano TikTok, según personas con conocimiento del asunto.

EE.UU. ha estado analizando potenciales riesgos a la seguridad nacional debido al control de la aplicación por parte de la compañía china, y la orden podría anunciarse ya el viernes.

Portavoces de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de EE.UU. no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Nota Original:Trump to Order China’s ByteDance to Sell TikTok U.S. Operations

