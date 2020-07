Sudán.- Save the Children cierra dos centros de salud y sus oficinas en Darfur por la violencia intercomunitaria

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La organización no gubernamental Save the Children ha anunciado el cierre de dos centros de salud y su oficina en Masterei a causa del repunte de la violencia tribal en la región sudanesa de Darfur, antes de agregar que estos combates han dejado a más de 14.000 niños sin atención médica.



"Las instalaciones sanitarias (cerradas) eran los únicos dos centros que daban servicios sanitarios y de nutrición a los niños en el área", ha señalado la ONG en un comunicado. Masteri fue escenario la semana pasada de unos combates que se saldaron con al menos 60 muertos, entre ellos cinco niños.



Así, ha recordado que estos incidentes tuvieron lugar días después de un ataque perpetrado por un grupo armado que afectó a una oficina de Save the Children en El Geneina.



"Es indefendible que los niños hayan sido asesinados o resultado heridos en la violencia, y nuestros pensamientos están con sus familias", ha dicho el director de la ONG en Sudán, Arshad Malik, quien ha expresado su "extrema preocupación" por el incremento de los enfrentamientos.



"La seguridad de nuestro personal es nuestra máxima preocupación, pero si los centros no vuelven a abrirse pronto, las vidas de los niños estarán en mayor riesgo", ha alertado, al tiempo que ha resaltado que "ya hay 1,1 millones de niños que hacen frente a la hambruna en Sudán, por lo que este conflicto sólo puede incrementar el número de niños en situación de necesidad".



En este sentido, ha incidido en que la población de esta zona del país "necesita urgentemente paz y estabilidad para poder centrarse en su sustento", por lo que ha pedido a las partes que "mantengan a los niños a salvo de violencia y atrocidades, que garanticen que tienen acceso a servicios vitales como sanidad y nutrición, y que los trabajadores humanitarios pueden hacer su trabajo de forma segura y sin restricciones".



"Pedimos al Gobierno sudanés que investigue el asesinato y las heridas causadas a estos niños y que los responsables rindan cuentas por estas violaciones", ha remachado Malik, según un comunicado publicado por Save the Children en su página web.



El Ejecutivo sudanés anunció el lunes la creación de una fuerza conjunta de seguridad que será desplegada próximamente en Darfur ante el repunte de los enfrentamientos, que coincide con la temporada agrícola, lo que está causando la pérdida de medios para subsistir.



El incremento de la inseguridad en Darfur provocó a mediados de julio el aplazamiento de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno sudanés y una coalición de grupos rebeldes que operan en varias zonas del país.



El Gobierno de transición en Sudán ha hecho de la paz con los rebeldes que luchan contra Jartum una de sus principales prioridades, ya que supone una de las condiciones clave para que Estados Unidos saque al país de la lista de patrocinadores del terrorismo.