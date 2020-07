República Dominicana.- Artistas dominicanos sensibilizan frente al Covid-19 al ritmo de la música en una campaña apoyada por España

31/07/2020 Uno de los artistas urbanos dominicanod de la campaña contra el Covid ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID COOPERACIÓN ESPAÑOLA



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Un total de siete artistas dominicanos protagonizan una campaña de sensibilización para frenar la expansión de la Covid-19 en República Dominicana, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la cooperación española, dentro de su estrategia para combatir la pandemia en los países con los que coopera.



A través de cinco vídeos, estos artistas (Mente Oscura, Fillie Ranking, Saga del Barrio, Larybel, Dkano, DJ Scuff y Melymel) difunden mensajes para animar a la población a cumplir con las medidas de prevención.



Los cinco vídeos de sensibilización que conforman la iniciativa promueven el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y físico, así como la salud mental.



"No te creas que es mentira, que esto no se ha acabado, antes de beber alcohol piensa en la vida primero, toma el distanciamiento cuando nos juntemos", canta uno de los artistas.



"Ponte la mascarilla y no pierdas la paciencia" o "lávate las manos antes de en tu casa entrar, a tu familia vas a salvar", son algunos de los mensajes que lanzan al ritmo de la música.



La Cooperación Española, como parte del llamado Equipo Europa, apoya al Ministerio de Salud Pública dominicano en la realización de esta campaña audiovisual bajo el lema 'La prevención inicia contigo'.



La campaña 'Artistas Urbanos en Prevención de la COVID-19' surge en el marco de un trabajo conjunto de la plataforma multinivel REPORTA.DO, creada para aunar esfuerzos públicos y privados en la República Dominicana con el objetivo de prevenir, contener y tratar el Covid-19.