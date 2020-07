Poca oferta, mucho efectivo reviven repunte de deuda corporativa

(Bloomberg) -- La reducción de la oferta de nueva deuda, el respaldo de la Reserva Federal y una avalancha de efectivo de los inversores se combinarán para impulsar los diferenciales aún más, permitiendo que los bonos corporativos continúen uno de sus mejores repuntes en años.

Los costos de endeudamiento de grado de inversión estadounidense están en mínimos históricos, mientras que los diferenciales de los bonos basura han cruzado dentro de 500 puntos básicos por primera vez desde principios de marzo. A pesar de que los rendimientos caen, siguen siendo positivos y superiores a los promedios de cinco años, un marcado contraste con un creciente montón de US$15 billones de deuda con rendimientos negativos a nivel mundial. Pero con la contracción a un ritmo récord de la economía estadounidense, el repunte parece estar perdiendo fuerza el jueves, a medida que aumenta el costo para proteger la deuda corporativa contra los incumplimientos.

Aún así, más inversores están amontonándose en la clase de activos con otros US$7.900 millones agregados a fondos que compran deuda estadounidense con grado de inversión en la semana que terminó el 29 de julio. Eso superó la afluencia de la semana pasada y ocupó su lugar con la quinta afluencia más alta registrada, según datos de Refinitiv Lipper. Los fondos que invierten en bonos de alto rendimiento registraron una afluencia de US$295 millones, la tercera semana consecutiva de entradas.

Gran parte de esto no hubiera sido posible sin que la Fed prometiera por primera vez su apoyo al crédito en marzo. El banco central dijo esta semana que continuará su enfoque de lo que sea necesario para mantener la economía y extendió la mayoría de sus préstamos de emergencia hasta fin de año.

Con la Reserva Federal, y aparentemente todos los demás, como comprador de deuda corporativa, la demanda sigue siendo increíblemente fuerte, pero no hay mucho disponible para la venta. Los prestatarios con grado de inversión y alto rendimiento establecieron varios récords de emisión en el primer semestre del año, pero desde entonces las compañías han reducido su nivel de liquidez y los informes de ganancias mantienen a raya los acuerdos.

Nota Original:Little Supply, Lots of Cash Give New Air to Corporate Debt Rally

