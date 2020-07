Nibali:"Evenepoel ya ha logrado grandes hazañas, pero el Giro es diferente"

El corredor italiano Vincenzo Nibali. EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- Vincenzo Nibali (Mesina, 35 años), uno de los siete corredores de la historia ganadores de las tres grandes, (Trek-Segafredo), se mostró entusiasmado con la salida de la 103 edición del Giro de Sicilia, su región natal, donde coincidirá con la nueva estrella belga Remco Evenepoel, de quien destaca su enorme nivel, aunque "el Giro es una carrera diferente".

"Evenepoel es un joven muy seguro de sí mismo, que no entró de puntillas en la élite, sino con mucha fuerza. Es muy joven y muy fuerte, ya ha logrado grandes hazañas, pero el Giro de Italia, como las otras grandes, es diferente", dijo el ganador del Giro 2013 y 2016, del Tour 2014 y de la Vuelta 2010.

El líder del Trek Segafredo, que tomará la salida este sábado en la Strade Bianche, explicó respecto al debut de Evenepoel, de 20 años, en el próximo Giro, que será una aventura nueva.

"En la última semana se embarcará en una nueva aventura, luego veremos qué tipo de corredor es, y si es capaz de resistir e ir aún más lejos en las carreras que superan las dos semanas. Tengo un gran respeto por él ".

Para Nibali, que el Giro empiece en Sicilia con la disputa de 4 etapas "es una gran noticia".

"Sabía que habría algunas etapas en mi región, pero al saber que el Giro comenzará allí con una contrarreloj, no podía estar más entusiasmado. En mi propia región, donde nací, es extraordinario y me llena de alegría poder correr entre mi propia gente ".