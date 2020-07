Mujeres exigen despenalizar el aborto en México tras el portazo del Supremo

Mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones protestan en una manifestación feminista, convocada para este mismo día, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

México, 31 jul (EFE).- Varias decenas de mujeres marcharon este viernes por el centro de Ciudad de México para reclamar avances en la despenalización del aborto en varios estados del país como respuesta al fallo de la Suprema Corte que esta semana tumbó un proyecto a favor de la interrupción legal del embarazo.

Las manifestantes, que tuvieron momentos de tensión con la policía, intentaron llegar sin éxito ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Zócalo de la capital mexicana.

Protestaron por el fallo del alto tribunal del pasado miércoles que tumbó un histórico proyecto que por primera vez habría ordenado a un estado, el de Veracruz, despenalizar el aborto, y habría abierto la puerta a sentar jurisprudencia en ese sentido.

Durante el trayecto, que partió del céntrico monumento a la Revolución en dirección al Zócalo, hubo varios enfrentamientos entre la policía y las manifestantes, ya que había agentes hombres que en alguna ocasión llegaron a cercar a las manifestantes.

Antes de comenzar la marcha, varias policías acudieron al núcleo de las marchantes para llegar a acuerdos y lograr hacer el recorrido de manera pacífica.

"Esperemos trabajar en conjunto para que de aquí al Zócalo esté todo de manera normal. (...) El objetivo es que su idea o pensamiento sea escuchado de forma tranquila. Yo soy mujer, ya con eso empatizo y así las voy a proteger", aseguró la directora de la policía metropolitana femenil, Itzania Otero, antes de que comenzase el camino.

También detalló que habría 200 elementos policiales que solo aumentarían de haber algún altercado o en caso de que las manifestantes rompiesen alguno de los acuerdos.

Y así fue, llegó un punto de descontrol a escasos minutos de comenzar la marcha ya que aparecieron algunos hombres agentes de seguridad y se sintieron acorraladas.

Sin embargo, en el resto del trayecto apenas hubo desperfectos en el mobiliario público, gran parte blindado con vallas, comparado con las varias manifestaciones feministas que tuvieron lugar antes de la pandemia de COVID-19.

El contingente llegó rápidamente al Zócalo, donde intentaron acercarse al Supremo a través de una calle aledaña pero la policía, que las superaba ampliamente en número, impidió el paso y se vivieron algunos momentos de tensión cuando encapsularon a varias jóvenes.

Una vez finalizada la situación de descontrol, las manifestantes, ya más reducidas en número, se reunieron en el centro del Zócalo y poco después de disolvieron.

UN FALLO SIMBÓLICO

Aunque no lograron llegar a su destino para expresar sus reclamos, durante la marcha gritaron consignas con las que dejaron claro que el fallo del tribunal representa un retroceso legislativo con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, en un país en el que la avalancha de violencia machista parece imparable con 10 feminicidios al día.

"Es importante ejercer presión para que tanto Veracruz como en el resto del país esté a favor de la autonomía corporal de las mujeres y todas las personas que tienen la capacidad de gestar para que puedan decidir sobre sus propios cuerpos y que no se les imponga llevar a término un producto que no desean", dijo a Efe una manifestante que quiso permanecer anónima.

Del mismo modo, explicó que tener la opción de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito "es un derecho básico" que de no estar amparado por la ley implica que fallezcan muchas mujeres a causa de abortos clandestino y otras terminen privadas de su libertad.

Aunque la SCJN reconoció anteriormente la interrupción legal del embarazo, el pasado miércoles cuatro de cinco magistrados de la primera sala desaprobaron la propuesta del presidente de esta sala, Juan Luis González Alcántara, que respaldaba a un juez de Xalapa que ordenó al Congreso de Veracruz reformar el Código Penal para despenalizar el aborto.

Los magistrados justificaron que no se pronunciaban sobre el fondo sino la forma del asunto.

El fallo es un golpe a los derechos reproductivos de las mujeres en el país, donde solo Ciudad de México y Oaxaca admiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en la mayoría por riesgo a la salud de la madre.

La propuesta habría permitido a mujeres de otros estados presentar amparos para obligar a los congresos locales a legislar en el mismo sentido.

En los días previos al fallo hubo concentraciones y manifestaciones en la capital de grupos antiabortistas y ultracatólicos con los que se enfrentaron algunas mujeres feministas.