Mozambique.- Mueren nueve civiles en nuevos ataques ejecutados por supuestos yihadistas en el norte de Mozambique

09/07/2019



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Al menos nueve civiles han muerto en ataques ejecutados el miércoles por supuestos yihadistas contra dos localidades situadas en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado (norte), que ha sufrido un incremento de este tipo de incidentes en los últimos meses.



Residentes citados por la emisora estadounidense Voice of America han detallado que los asaltos fueron ejecutados contra aldeas en los distritos de Mocimboa da Praia y Macomia, que ya han sido objetivo de otros ataques durante los últimos años, lo que forzó a parte de la población a huir de la zona.



Así, han indicado que el primero de los ataques fue lanzado contra Mocimboa de Praia, donde fue asesinado un civil en un molino de harina, donde los milicianos robaron además comida y cabezas de ganado.



"Después de que mataran a un hombre el martes y se fueran, volvieron (el miércoles) para robar más comida", ha relatado una de estas fuentes. "Todos los residentes están en el bosque porque tienen miedo", ha manifestado.



Así, ha lamentado que en estos momentos "hay más personal militar que residentes (en la ciudad), pero Al Shabaab sigue viniendo a atacarnos". El grupo no tiene relación con la milicia homónima somalí y se cree que tendría lazos con Estado Islámico.



Por su parte, el portal mozambiqueño de noticias Carta de Mozambique ha señalado que el ataque se saldó con dos muertos, uno de los cuales fue decapitado, y con cinco civiles secuestrados por parte del grupo.



Posteriormente, el segundo ataque fue perpetrado por "encapuchados con pañuelos con mensajes islamistas" contra la aldea de Tandacua, en Macomia, provocando la huida de parte de la población.



"Cuando volvimos al día siguiente encontramos a ocho personas que habían sido decapitadas", ha dicho uno de los residentes, que ha alertado de que "la situación de seguridad se está complicando" en esta zona del país africano.



Asimismo, el citado portal mozambiqueño ha informado del secuestro de al menos once mujeres en dos asaltos por parte de presuntos yihadistas contra la aldea de Manica, situada igualmente en Cabo Delgado.



Estos incidentes tuvieron lugar menos de una semana después de la muerte de otros dos civiles en un ataque ejecutado contra la aldea de Novo Cabo Delgado, donde viven desplazados internos que han huido de los combates y otros ataques en distintos puntos de los distritos de Macomia y Muidumbe.



La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamista al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero que no estaría vinculado con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda.



Además, en el último año, Estado Islámico ha anunciado la creación de una filial que opera principalmente en Mozambique y República Democrática del Congo (RDC), Estado Islámico en África Central (ISCA), que ha reclamado una serie de ataques en la zona, incluida la breve toma de Mocimboa da Praia.