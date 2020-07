Marta López nos da la última hora sobre su pareja, Kiko Matamoros

31/07/2020 MARTA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Marta López no se separa de Kiko Matamoros en estos duros momentos y es que el colaborador tuvo que ingresar este jueves de urgencia por una pancreatitis derivada por la operación a la que se sometió hace unos días en la que le extirparon la vesícula. No corren buenos tiempos en la familia Matamoros porque además de esto, se está especulando mucho sobre la relación de Anita Matamoros con su padre y es que parece ser que la culpable es la pareja de este.



La novia de Kiko Matamoros nos ha confesado que se han acercado todos los hijos al hospital para ver a su padre: "Se han acercado todos, todos. Se ha acercado Laura y Diego y Carla. Las otras dos hijas, Lucía e Irene no han podido venir, pero me han estado preguntando por teléfono todo el rato" pero ni rastro de Anita Matamoros.



Sobre la mala relación que tiene con Anita Matamoros y Makoke, Marta López lo ha dejado muy claro: "Tampoco voy a hablar de ellas, yo tengo mi vida con él, ellas que tengan la vida con quien quieran, no voy a hablar. Todo lo que ha dicho mi novio ayer es verdad, lo ha dicho él todo". Y es que parece ser que no se quiere meter en más guerras mediáticas.



Sobre el estado de salud de Kiko Matamoros, Marta nos ha explicado cómo se encuentra: "Se encuentra muy bien, con ayuno, está mal por eso, no puedo comer ni beber, todo por vía. Le han dicho que la pancreatitis ha sido menos grave de lo que creían por suerte y le habían dado un plazo de una semana de estar aquí ingresado y hoy le ha dicho el médico que a lo mejor se va antes. A él no le duele nada hoy, así que muy bien, también de morfina hasta arriba".