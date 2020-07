Mañanera AMLO: Busca dinero de transacción planta fertilizantes

(Bloomberg) -- Una planta de fertilizantes se ha convertido en la más reciente pieza central del presidente Andrés Manuel López Obrador en su cruzada contra la corrupción. El mandatario espera recuperar 200 millones de dólares de manos de los nuevos propietarios de la planta.

Grupo Villacero adquirió la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México (AHMSA), que vendió la planta a Pemex a un sobreprecio en 2014. El presidente dijo que Grupo Villacero tiene que pagar la deuda de AHMSA para que su acuerdo con la empresa se consolide. “Si no devuelven el dinero no hay acuerdo, no vamos a otorgar ninguna consesión si no recuperamos lo que se llevaron”, dijo. La planta está en el centro de una investigación de corrupción que involucra al ex-direcor de Pemex, Emilio Lozoya, quien negoció la compra de la planta con AHMSA en ese momento.

López Obrador también dijo que Pemex está en proceso de finalizar un contrato de gas con la planta Etileno XXI.

Otros temas

López Obrador dijo que los fiscales mexicanos han abierto investigaciones al ex-jefe de policía Genaro García Luna, quien espera juicio en Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de cocaína con el Cartel de Sinaloa. López Obrador dijo que México busca extraditar a García Luna.

México comenzará a comprar medicamentos en el extranjero con la ayuda de la ONU tan pronto como la próxima semana, en un esfuerzo para asegurar el abasto, ahorrar dinero y evitar la corrupción, dijo López Obrador

