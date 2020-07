Makoke sobre la polémica de su hija: "Hay mucha mala intención por todas partes"

31/07/2020 MAKOKE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Parece que la guerra entre los Matamoros ha vuelto a florecer y es que Makoke ha hablado por primera vez de la polémica que hay con su hija Anita Matamoros y la novia de Kiko, Marta López. Parece ser que las dos están enfrentadas y ese sería el motivo por el que padre e hija no tienen actualmente relación. Lejos de ser así, se ha estado contando en el plató de Sálvame que la pareja del colaborador sigue los mismos pasos que Anita y ésta, enfadada, le habría dicho al padre que tomara partido entre una o la otra.



Makoke ha salido en defensa de su hija Anita en el enfrentamiento con Marta López: "Ya sé lo que hay y es que me da igual, hay mucha mala intención por todas partes". Desmiente que su hija haya vetado a la novia de Kiko Matamoros en peluquerías: "No es verdad, nada. Han dicho muchas mentiras".



Sobre si su hija copia a Marta López, la colaboradora de Viva la vida ha confesado que: "A los hechos me remito, quien quiera mirar e investigar que lo haga, a mi me da igual. Tengo otras cosas". Parece ser que la guerra está servida y esperamos con ansia la contestación del patriarca del clan... que seguro se produce en cuanto esté bien y pueda ir a su plató.