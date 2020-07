López Obrador desconoce si Peña Nieto está bajo custodia policial en España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 31 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes desconocer que el exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) esté bajo custodia policial en España, tal y como han afirmado algunos medios locales.

"No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido", apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El líder, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería informar sobre el asunto.

"Pero yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente", subrayó el mandatario.

El periodista Sergio Sarmiento publicó en su Twitter este mismo viernes que, según sus fuentes: "Afirman que Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en España. Las autoridades españolas no lo niegan, dicen que no pueden comentar sobre una operación en activo".

Según dijo a medios el experto en seguridad Edgardo Buscaglia, Peña Nieto estaría custodiado en España porque estaría participando en la investigación por el caso Odebrecht.

No obstante, varios funcionarios federales han desmentido la información.

Efe contactó a la Fiscalía Genera de la República (FGR), sin que al momento haya recibido respuesta.

Esta semana comenzaron las audiencias judiciales contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya durante buena parte del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Lozoya, que afrontará en libertad sus dos juicios por corrupción, ha prometido colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para desvelar actos de corrupción y señalar a otros altos funcionarios.

Entre estos, podría incluirse al exministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

E incluso hay quienes señalan que el caso podría afectar directamente a Peña Nieto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó a mediados de julio que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen.

No obstante, ello contrasta con el discurso de López Obrador, que llegó al poder a fines de 2018 con una firme posición contra la corrupción, pero diluyó las esperanzas de muchos al anunciar que solo investigaría a Peña Nieto si los mexicanos lo decidían en una consulta ciudadana.