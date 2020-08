La diáspora de Nicaragua pide una reunión de ministros de la OEA para desconocer a Ortega

El movimiento Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los cancilleres del organismo, que "convoque a reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores con urgencia" para abordar el caso de Nicaragua. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 31 jul (EFE).- Un movimiento cívico de la diáspora de Nicaragua informó este viernes que ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reúna a sus ministros para atender la emergencia humanitaria del país centroamericano y desconozca a su presidente, Daniel Ortega, por ejercer el poder de manera "ilegítima".

El movimiento, llamado Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los cancilleres del organismo, que "convoque a reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores con urgencia" para abordar el caso de Nicaragua.

NEEM solicitó que los ministros que se reúnan para "atender la emergencia sanitaria y humanitaria desatada dolosamente en contra del pueblo nicaragüense, y por la amenaza inminente del contagio masivo regional de la pandemia de COVID-19", dado el manejo que hace Ortega de la misma y, que según los médicos locales, no se corresponde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, la diáspora demandó "proceder con sentido de urgencia en la próxima Asamblea General del mes de octubre del presente año, y en base de la Carta de la OEA, la suspensión y desconocimiento del régimen dictatorial de Ortega, por su actual ejercicio ilegítimo del poder, considerando que a la fecha han sido infructuosas las gestiones diplomáticas (...) con el objetivo de propiciar el restablecimiento de la democracia y las libertades".

Adicionalmente, NEEM solicitó "plazos perentorios que, de no cumplirse, permitan poner en marcha un proceso de transición para avanzar a la creación de un clima real de libertades que asegure un proceso electoral bajo los estándares del Sistema Interamericano, y elegir un Gobierno legítimo".

PIDEN PROTEGER A "PRESOS POLÍTICOS"

Por su parte, los familiares de más de 90 "presos políticos" en Nicaragua solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los convictos y para sus parientes debido a que siguen sin contar con protección ante la pandemia y porque supuestamente reciben palizas de reos comunes por órdenes de las autoridades.

"Nuestros secuestrados políticos se encuentran en una situación grave e irreparable de su salud, ya que el Gobierno de Nicaragua no ha acatado las recomendaciones de la OMS (...), los carceleros del sistema penitenciario además predisponen a los presos comunes para que agredan a nuestros familiares", afirmó Rodrigo Navarrete, tío del "reo político" Jaime Navarrete, en conferencia de prensa conjunta con el NEEM.

"Continúan los juicios y condenas sobre la base de delitos inventados para mantener el mensaje de represión de todo el aparato estatal contra nuestros hijos y el pueblo en general (...). Han sido indultados más de 5.000 presos comunes en lo que va del año y únicamente cuatro presos políticos. Las gestiones realizadas por la Comisión de Verificación de la Alianza Cívica ante el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, han resultado infructuosas", agregó.

Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica desde el levantamiento popular contra Ortega en 2018, que fue controlado con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Ortega ha explicado que se defendió de un "golpe de Estado fallido".

Actualmente en la OEA hay un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por el "rompimiento del orden constitucional", que de aplicarse le suspendería del organismo.