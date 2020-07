La aerolínea holandesa KLM reducirá su plantilla en 5.000 empleos por la COVID

Aviones de la compañía KLM en una pista del aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam. EFE/EPA/REMKO DE WAAL/Archivo

La Haya, 31 (EFE).- La aerolínea holandesa KLM confirmó este viernes su intención de recortar hasta 5.000 empleos a tiempo completo hasta finales de 2021, para "adaptarse a la nueva realidad" que deja la crisis "sin precedentes" en la que se ha visto inmersa por la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, la compañía explicó que la reducción de personal se hará de diferentes formas, entre ellas la no renovación de contratos temporales (1.500 puestos) y un esquema que promueve salidas voluntarias de la empresa (al que espera que se apunten unos 2.000 empleados), además de 500 jubilaciones que no serán sustituidas.

El despido directo amenaza los puestos de aproximadamente 1.500 trabajadores, lo que incluye 500 empleos entre el personal de tierra, 300 entre el de cabina, 300 pilotos y unos 500 puestos de la filial holandesa en el grupo aéreo Air France-KLM.

"KLM está en una crisis de magnitud sin precedentes. Desde el comienzo del coronavirus, ya se han tomado numerosas medidas para hacer frente a la situación actual. La perspectiva es que el camino hacia la recuperación sea largo y lleno de incertidumbres. Esto significa que la estructura y el tamaño de KLM deberán modificarse radicalmente en los próximos años", explicó en un comunicado.

Subrayó que las perspectivas para la aviación son "inciertas" porque varios países están volviendo a implementar las restricciones de viaje, lo que hace que "los clientes sean reacios a reservar" vuelos.

Esto alarga las previsiones de recuperación incluso hasta 2024, lo que dependerá del "desarrollo del virus, la recuperación de la economía y el comportamiento de los clientes".

Reconoció que el paquete de ayudas de 3.400 millones de euros ofrecido por el Gobierno holandés, en forma de préstamos directos y garantías de préstamos bancarios, permitirá a la aerolínea afrontar la crisis durante "el próximo periodo".

Pero para "garantizar la supervivencia a largo plazo" de KLM, la compañía asegura que "debe adaptarse a la nueva realidad", lo que supone reducir la plantilla total de los actuales 33.000 empleados a unos 28.000.

KLM no descarta reducir aún más su plantilla si el nivel de producción para 2021/2022 es aún más bajo de la expectativa actual, es decir, si se reduce más del 20 % que se espera.

La aerolínea ya anunció que las pérdidas previstas para el segundo semestre se han elevado a 493 millones de euros, al disminuir en un 75 % las ventas, y recuerda que aún tiene que pagar 1.600 millones de euros a los clientes por los viajes aéreos cancelados.