Irán.- Jamenei tilda las sanciones de EEUU de "crimen contra la nación iraní" y rechaza un diálogo con Trump

22/03/2020 El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei POLITICA INTERNACIONAL -/Iranian Supreme Leader's Offic / DPA



Dice que Trump es "un viejo" que busca sacar "ventajas propagandísticas" de unas negociaciones



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha tildado este viernes las sanciones aplicadas por Estados Unidos de "crimen contra la nación iraní" y ha rechazado nuevamente la posibilidad de un diálogo con el presidente del país norteamericano, Donald Trump.



"Las sanciones aplicadas por los estadounidenses contra la nación iraní son un crimen, y no hay duda de ello", ha manifestado. "Son un crimen contra una nación y, aunque parece que están dirigidas contra las autoridades, lo están contra toda la nación", ha agregado.



"La única cura contra las sanciones es depender de las capacidades internas", ha manifestado, antes de rechazar la posibilidad de ceder a las exigencias de Estados Unidos para lograr que Washington retire estas medidas punitivas contra el país.



Así, ha sostenido que "una persona que está acostumbrada a agredir seguirá avanzando si uno se aleja". "Esto está claro y es algo natural. Si se aceptan las demandas de Estados Unidos, presentará nuevas demandas", ha argumentado el líder supremo iraní.



Jamenei ha explicado que "lo que Estados Unidos quiere es que Irán abandone totalmente la industria nuclear, reduzca su equipamiento defensivo a una décima parte y ceda su poder regional", según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.



En este sentido, ha reiterado que "la energía nuclear es una necesidad para el país en el futuro" y ha agregado que, sin una capacidad propia de producción, el país tendría que "rogar a Estados Unidos o Europa para que dé electricidad o lleve a cabo las actividades de enriquecimiento".



"¿Lo harían? Tenemos que pensar en el mañana", ha defendido Jamenei, quien ha incidido además que las negociaciones con Estados Unidos "no tienen utilidad". "Por supuesto, ellos se benefician de ellas", ha apuntado, en referencia a Washington.



"Si el enemigo pide negociar, significa ir a la mesa de negociaciones y no desarrollar misiles. Si se cede a estas demandas, quedas indefenso. Si no lo haces, haces frente a lo mismo: disputas, amenazas y sanciones. Eso significan las negociaciones", ha argumentado.



Por otra parte, ha manifestado que Trump, al que ha descrito como "un viejo", ha logrado "ventajas propagandísticas de las negociaciones con Corea del Norte". "Quiere usarlas (las negociaciones con Irán) para su beneficio personal en las elecciones (de noviembre)", ha remachado.



Estados Unidos ha impuesto varias tandas de sanciones contra Irán desde que Trump decidiera en 2018 retirar al país del acuerdo nuclear firmado en 2015 por el Grupo 5+1 --Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- e Irán.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.