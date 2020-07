Irán.- Irán descarta que la explosión en la central nuclear de Natanz fuera causada por un dron o una bomba

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Irán han descartado este viernes que la explosión registrada a principios de julio en una instalación nuclear en Natanz fuera causada por un ataque de un dron o una bomba, en medio de las especulaciones sobre un sabotaje.



Las autoridades iraníes confirmaron el 1 de julio un incidente en Natanz y posteriormente indicaron que se había tratado de un incendio, si bien agregaron que las causas del mismo serían reveladas posteriormente. Asimismo, dijeron que no se había producido contaminación nuclear.



"Lo que es cierto es que la posibilidad de un ataque con dron, misil, bomba o cohete está descartada, desde nuestro punto de vista", ha señalado el presidente del comité parlamentario sobre Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores, Mojtaba Zolnur.



Así, ha apuntado que "hay una única fuente de la explosión, y está en el interior, lo que está siendo investigado al detalle", al tiempo que ha recalcado que las pesquisas están en marcha y que no puede dar más detalles, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.



El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Musavi, advirtió el 10 de julio de que "habrá consecuencias" si se demuestra que fue provocada por "elementos extranjeros", al tiempo que quitó peso a las informaciones publicadas en varios medios, incluido 'The New York Times', sobre la posible responsabilidad de Israel en lo sucedido.



El propio Musavi dijo la semana pasada que los recientes incendios y explosiones registrados en varios puntos del país no habían sido provocados por ciberataques, tal y como han especulado algunos medios, si bien resaltó que Teherán se reserva el derecho a dar una respuesta "adecuada" si hay incidentes de este tipo.



El último suceso de este tipo tuvo lugar el 15 de julio en el puerto de Bushehr, situado en el sur del país, y se saldó con daños en al menos siete embarcaciones, si bien no hubo víctimas mortales. Previamente se habían registrado varias explosiones en distintos puntos del país, incluida una instalación militar cerca de la capital, Teherán.