Fútbol.- Moisés Israel (Numancia): "Espero que LaLiga entienda que 24 equipos no perjudican absolutamente a nadie"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente del Numancia, Moises Israel, celebró la recomendación de la RFEF a LaLiga de disponer de una Segunda División con 24 equipos porque aporta "cordura" y deseó que la patronal comprenda que esta decisión "no perjudica absolutamente a nadie".



"Creo que viene a ser de justicia. Han pasado dos semanas casi desde que tuvimos aquella fatídica jornada que se jugó vulnerando todos los principios de integridad y finalmente ha entrado la RFEF para poner cordura y lógica para lo que estaba siendo un atropello", expresó Israel en 'El Partidazo' de COPE.



El dirigente remarcó que "es la RFEF la que tiene, con LaLiga, tomar esta decisión". "Se ha dado el primer paso y falta el segundo. Espero que LaLiga entienda que una Segunda de 24 no perjudica absolutamente a nadie y que iba a ser bastante peor como notifica Andreu Camps (secretario general de la RFEF) que las consecuencias iban a ser peores posteriormente, resaltó.



Del mismo modo, reconoció entender "las posturas" del Extremadura y el Racing, que han expresado su queja por quedarse fuera de cualquier posibilidad, aunque advirtió que ambos estaban "en una situación distinta" a la de su club y el Deportivo.



"En el caso de que no se termine la competición tendrán sus razones para una liga de 26, pero los dos clubes que estábamos en liza y no pudimos celebrar la jornada como se debía con todos los partidos a la misma hora éramos el Deportivo y el Numancia. (Extremadura y Racing) también tienen sus derechos, lógicamente", añadió.



Con todo, Moisés Israel se mostró optimista sobre la solución final. "Creo que va a acabar con una Liga de 24 y espero que ojalá haya justicia en el tema del 'playoff' de ascenso", sentenció.