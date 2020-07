Fútbol.- La jueza del 'caso Fuenlabrada' descarta por el momento indicios de delito contra la salud pública

A CORUÑA, 31 (EUROPA PRESS)



El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, sobre el cual han recaído las tres denuncias interpuestas contra LaLiga, su presidente, Javier Tebas, y el Club de Fútbol Fuenlabrada, por viajar a la ciudad herculina con casos de coronavirus entre su plantilla investiga si hubo delito de lesiones o "contra los derechos de los trabajadores".



El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la magistrada ya ha incoado diligencias previas por si los hechos relatados en las denuncias pudiesen ser constitutivos de "uno o varios delitos de lesiones o incluso contra los derechos de los trabajadores".



No obstante, por el momento entiende la magistrada titular del órgano que no existen indicios de la comisión de un delito contra la salud pública ni de desobediencia con encaje en el Código Penal.



La jueza ha acordado solicitar a la Policía Judicial la elaboración de un informe sobre las circunstancias que siguieron a la detección de un positivo por COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada desde la perspectiva de los protocolos existentes.



En este estudio se debe detallar también datos sobre las condiciones en que se produjo el traslado a A Coruña, precisión del número de positivos e indicios sobre la forma de contagio.



Hasta el momento en total se han presentado tres denuncias contra la Liga de Fútbol Profesional, su presidente, Javier Tebas, y contra el CF Fuenlabrada. En una de ellas consta un solo denunciante, otra agrupa a tres y la última a cinco particulares.



OTRAS ACCIONES



El viaje del Fuenlabrada a la ciudad herculina para jugar un partido de fútbol con el Dépor, que acabó por suspenderse, también originó que el Ayuntamiento de A Coruña solicitase a la Fiscalía que investigue los hechos relacionados por si fuesen constitutivos de delito.



En su escrito, el consistorio pidió que se expliquen cuestiones como "por qué no se informa a las autoridades sanitarias" de los positivos en la plantilla y "por qué se viaja" hasta A Coruña cuando ya se conocía que alguno de los jugadores estaba afectado.



Precisamente, la Fiscalía Provincial de A Coruña confirmó el pasado viernes que abrió diligencias de investigación penal para esclarecer si lo sucedido en el caso del brote de coronavirus detectado en la expedición del Fuenlabrada tiene "alcance penal".



Tras la decisión del Ayuntamiento de A Coruña de llevar el caso a Fiscalía, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó abierta también la posibilidad de acudir a la justicia si el expediente informativo en curso del Gobierno gallego detecta que se produjo algún tipo de negligencia.



Precisamente, este jueves Feijóo confirmó que el Gobierno autonómico abre un proceso sancionador contra el Fuenlabrada CF y LaLiga por "incumplimiento grave" del protocolo sanitario tras viajar el equipo a la ciudad de A Coruña para disputar el último encuentro de la temporada.



Por su parte, el Deportivo no ha descartado ir por la vía penal. "La previsión del club es que este asunto sea derivado a un juzgado de instrucción de A Coruña, momento procesal en el cual el Real Club Deportivo y otros grupos de interés como la Federación de Peñas podrán personarse y defender sus intereses, así como solicitar medidas cautelares", afirmó el equipo en un comunicado difundido a principios de esta semana.