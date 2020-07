Fútbol.- Competición deniega la cautelar solicitada por el instructor de dar por perdido el partido al Fuenlabrada

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha denegado este viernes la medida cautelar solicitada un día antes por el instructor del expediente incoado al CF Fuenlabrada, por lo que no da por perdido su partido ante el Deportivo de La Coruña por 3-0.



Ricardo Díaz Sánchez, instructor de este expediente abierto al club madrileño por la RFEF la semana pasada a raíz de todo lo sucedido con la suspensión de su duelo contra el Deportivo del lunes 20 de julio por la aparición de casos positivos por coronavirus en su plantilla, propuso este jueves "medida disciplinaria de carácter provisional" dar por perdido al equipo de José Ramón Sandoval, lo que llevaría al Elche a jugar los 'play-off' como sexto clasificado.



"La no adopción de la presente medida podría causar perjuicios de imposible reparación a clubes como el Elche CF, que no habrían podido jugar el 'playoff' pese a que la resolución final del procedimiento sí se lo hubiera permitido", añadió Díaz Sánchez.



Sin embargo, el Comité de Competición, según pudo saber Europa Press, descartó dictar esta medida cautelar al considerar que "supondría prejuzgar el fondo del asunto en un momento en el que no se tienen todas las evidencias y alegaciones necesarias para pronunciarse con certeza sobre los hechos producidos".



Además, también recalcó que "la medida provisional instada causaría un perjuicio irreparable al club expedientado y a otros interesados, si después se acordara una resolución que no impusiera la medida que aquí se solicita" y que "no respetaría los principios de proporcionalidad, razonabilidad y menor onerosidad".



El Comité remarcó "la dificultad de la situación creada", pero instó al instructor "a tramitar con la mayor rapidez posible, sin merma alguna de los derechos de defensa de todos los interesados, el presente expediente, así como a todos los interesados a que actúen con la mayor diligencia y buena fe, en la defensa de sus respectivos intereses y derechos, pero sin intentar traer a este expediente cuestiones que son ajenas al mismo y que sólo pueden complicarlo y retrasar su resolución".



Por otro lado, Competición también denegó la solicitud tanto de LaLiga como del CF Fuenlabrada de disputar este partido pendiente este próximo domingo a las 20.00 horas por considerar que "no se ha acreditado de modo suficiente que se cumplan" las condiciones necesarias.



"En este sentido, debe subrayarse que la decisión sobre la nueva fecha del partido que pueda, en su caso, adoptar este Comité, depende de la previa comunicación por parte Comisión de Seguimiento para el COVID- 19 de la que forman parte la RFEF y LaLiga, en presencia del CSD, sobre el efectivo cumplimiento de aquellas condicione en relación con cada uno de los participantes en el encuentro, una vez recabada, en su caso, la opinión de las autoridades sanitarias competentes", sentenció.