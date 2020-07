Fútbol.- Alta y vuelta a casa para 33 miembros de la expedición del Fuenlabrada

31/07/2020 Uno de los 33 miembros del CF Fuenlabrada que ha recibido el alta epidemiológica abandona el hotel NH Finisterre donde permanecerán confinados los 13 jugadores restantes del equipo hasta recibir también el alta tras los controles rutinarios, en A Coruña, Galicia (España), a 31 de julio de 2020. DEPORTES M. Dylan - Europa Press



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Un total de 33 miembros de la expedición del CF Fuenlabrada ha recibido este viernes el alta epidemiológica y han abandonado el hotel de A Coruña donde estaban en cuarentena para regresar a sus casas.



"Por fin volvemos a casa. Aún se quedan algunos compañeros en A Coruña. Mucho ánimo a todos y GRACIAS por el apoyo que recibimos estos días. Esto no ha terminado. Seguimos luchando", comunicó el Fuenlabrada en sus redes.



Este viernes se conoció que los resultados obtenidos en las últimas pruebas realizadas por el laboratorio de microbiología del Área Sanitaria de A Coruña permiten dar el alta epidemiológica a 33 de los 46 miembros de la expedición del club.



De esta forma, al recibir el alta epidemiológica y cumplir el protocolo sanitario, estos 33 miembros de la plantilla del Fuenlabrada ya han podido abandonar el hotel NH Finisterre de A Coruña, mientras que a los 13 restantes se les seguirán realizando controles.



Estos controles consisten en un seguimiento telefónico y en función de la información recabada sobre la evolución del paciente, se toma la decisión de si se le repiten las pruebas por parte del laboratorio de microbiología, según explicaron a Europa Press fuentes sanitarias.



Las fuentes consultadas señalan que no existe ningún cálculo sobre cuántos días más tendrán que estar confinados los 13 miembros del Fuenlabrada que aún no han recibido el alta epidemiológica.