Fórmula 1.-.-Stroll sorprende en los libres del GP de Gran Bretaña y Sainz finaliza sexto

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) ha marcado el mejor tiempo en la primeras jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, donde Mercedes no ha mostrado su dominio habitual y Carlos Sainz (McLaren) ha finalizado sexto en un día marcado por el calor en Silverstone.



Hasta los 35 grados llegó el termómetro en el circuito inglés, una situación bastante anómala que provocó muchos problemas de degradación de neumáticos en todos los equipos, si bien se espera que el domingo baje sensiblemente la temperatura y las condiciones sean más acordes a lo esperado.



En este contexto, Mercedes no reinó como acostumbra y se quedó fuera del mejor tiempo en las dos tandas. Si Max Verstappen (Red Bull) gobernó por la mañana, en la sesión vespertina cogió el testigo Stroll, que paró el reloj en 1:27.274. El séptimo puesto del 'novato' Niko Hulkenberg en su urgente estreno con Racing Point reafirmó las buenas sensaciones del equipo, una buena noticia para compensar la baja de Sergio Pérez por coronavirus.



La segunda posición fue para Alexander Albon (Red Bull), a pesar de que fue el piloto que menos vueltas completó por la tarde (13) debido a un accidente a mitad de sesión que destrozó la parte izquierda de su monoplaza tras chocar contra las protecciones. Día agridulce para el piloto de origen tailandés, que salió indemne del choque.



Dentro de la igualdad reinante, con los 13 primeros clasificados en un margen de apenas un segundo, Valtteri Bottas (Mercedes) finalizó tercero y su compañero Lewis Hamilton, el hombre con más victorias y 'poles' en la historia de esta carrera -seis en ambos casos- se tuvo que conformar con la quinta plaza. En cualquier caso, Mercedes sigue siendo favorito en un circuito donde no ha dado ninguna opción durante los últimos años.



En medio de las 'flechas negras' se coló el Ferrari de Charles Leclerc, mientras que la sexta plaza fue para Carlos Sainz, que perdió poco más de medio segundo respecto a Stroll. El madrileño empezó con buenas sensaciones en su circuito favorito del Mundial, optimismo que espera refrendar en la calificación de este sábado.



Además, también destacó Pierre Gasly (Alpha Tauri) con su octava posición, delante de Daniel Ricciardo (Renault) y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), en un día aciago para Sebastian Vettel (Ferrari). El tetracampeón mundial no pudo rodar por la mañana debido a un problema en su monoplaza y cuando salió a pista no pudo pasar de la decimoctava posición en la segunda sesión.