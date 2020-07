Feliciano López y Sandra Gago, de cena romántica en la noche madrileña

31/07/2020 Sandra Gago y Feliciano López EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Quién no diese ni un duro por la relación entre Feliciano López y Sandra Gago se ha tenido que comer sus palabras porque lo cierto es que los dos tortolitos cada día se muestran más enamorados ante las cámaras y felices por la llegada de su primer hijo. Y es que se trata por tanto, de uno de los momentos más felices para ambos ya que están viviendo con ansia la llegada del nuevo miembro a su familia.



Este jueves, la pareja ha disfrutado de la noche madrileña y se ha dejado ver por un conocido restaurante en el que han cenado por todo lo alto. Muy discreto con su vida Feliciano López no ha querido hacer ninguna declaración a la prensa que se encontraba a las afueras, pero Sandra Gago sí. Y es que ella nos ha demostrado mucho más su naturalidad y espontaneidad a la hora de ser preguntada por la prensa y aunque no da muchos detalles, casi siempre muestra una sonrisa en su rostro.



En cuanto a si tienen ya elegidos algunos nombres para el bebé, Sandra Gago nos ha confesado que: "Alguna opción tenemos". La joven aclara que el bebé que espera está confirmado que es un niño: "Ya es un niño". El tenista ha preferido guardar silencio y dejar todo el protagonismo a su mujer que por lo que vemos tiene mejor relación con la prensa que él.