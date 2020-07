Fauci se resiste a esfuerzos de republicanos por cambiar su testimonio sobre manejo de coronavirus

Fauci testifica en panel sobre coronavirus en el Congreso. Washington, D.C., Estados Unidos, 31 de julio, 2020. Kevin Dietsch/Pool via REUTERS

Por David Morgan

WASHINGTON, 31 jul (Reuters) - La máxima autoridad en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, Anthony Fauci, se resistió el viernes a los esfuerzos por alinear su discurso con las políticas del presidente Donald Trump y se rehusó a cambiar su testimonio sobre el manejo de la pandemia del coronavirus volcando el enfoque hacia las protestas contra el racismo.

Fauci confrontó al representante Jim Jordan en una audiencia en torno al coronavirus en un subcomité de la Cámara baja, después de que el legislador republicano exigió la opinión del médico especialista sobre si las manifestaciones deberían frenarse o evitarse para controlar la pandemia.

"¿Deberíamos limitar las protestas?", preguntó Jordan. Cuando Fauci dijo que no estaba en posición de hacer una recomendación de ese tipo, el representante replicó: "Usted hace todo tipo de recomendaciones. Usted comenta sobre citas, sobre béisbol, y todo lo que uno pueda imaginarse".

"No voy a favorecer a nadie por sobre otros", afirmó Fauci. "No opinaré sobre ponerle límites a nada (...) Le estoy diciendo cuál es el peligro, usted puede sacar sus propias conclusiones. Uno debería mantenerse alejado de las aglomeraciones, no importa cuáles sean".

Un veterano que ha sobrevivido a seis administraciones republicanas y demócratas en Estados Unidos, Fauci se ha convertido en la cara más familiar del equipo que responde a la emergencia sanitaria desde el Gobierno, pero ha sido atacado por muchos conservadores que quieren ver la reapertura total de la economía.

El testimonio de Fauci se produce al final de un mes en que las muertes por coronavirus en Estados Unidos se elevaron en casi 25.000 y en que los casos se duplicaron en al menos 18 estados, de acuerdo a un recuento de Reuters, en un fuerte revés para las esperanzas de una rápida reapertura de la economía.

Estados Unidos ha registrado casi 1,8 millones de nuevos casos de COVID-19 en julio, de un total de casi 4,5 millones de infecciones, un incremento de casi 66% en muchos estados, que aún no han informado sus cifras al viernes. Los fallecimientos en julio subieron al menos 19% a un total de más de 152.000.

Al comienzo de la audiencia, los congresistas republicanos y demócratas se enfrentaron sobre si la administración de Trump tenía una estrategia nacional para responder a la pandemia de coronavirus.

"El enfoque de la administración de diferir a los estados, dejar de lado a los expertos y apresurarse a reabrir la economía ha prolongado este virus y provocado miles de muertes evitables", dijo el presidente del panel legislativo, James Clyburn, quien denunció la respuesta al coronavirus de Trump como "entre las peores de cualquier país del mundo".

(Reporte de David Morgan. Editado en español por Marion Giraldo)