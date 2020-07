Facebook recurre el fallo de bloqueo global a cuentas de allegados de Bolsonaro

En la imagen, el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). EFE/Joédson Alves/Archivo

Sao Paulo, 31 jul (EFE).- Facebook anunció este viernes que recurrió en la Corte Suprema de Brasil la decisión de un magistrado del propio tribunal que determinó el bloqueo global de diversas cuentas de políticos, empresarios y personalidades allegadas al presidente del país, Jair Bolsonaro, investigados por presunta difusión de noticias falsas.

El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), extendió la noche del jueves una determinación anterior de bloquear las cuentas de varios políticos, empresarios y personalidades cercanas a Bolsonaro y ordenó la suspensión de las cuentas no solo en Brasil, sino también en el exterior.

Tras la decisión, Facebook explicó en una nota que ha presentado un recurso contra el fallo en el máximo tribunal por considerar que la "ley brasileña reconoce límites a su jurisdicción y a la legitimidad de otras jurisdicciones".

"Respetamos las leyes de los países en los que actuamos. Estamos recurriendo al STF contra la decisión del bloqueo global de cuentas", señaló el gigante tecnológico.

La víspera, Twitter igualmente anunció que intentaría revertir la determinación de Moraes, la cual calificó como "desproporcionada bajo la óptica del régimen de libertad de expresión vigente en Brasil".

La empresa, que atendió a la orden suprema y bloqueó las cuentas de los investigados, consideró además que no es su papel "defender la legalidad del contenido subido o la conducta de las personas impactadas por dicha orden".

La semana pasada, Moraes ordenó que Twitter y Facebook sacaran del aire los perfiles de diversos allegados de Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, por presuntamente difundir noticias falsas y perpetrar ataques en las redes contra integrantes del Supremo.

Sin embargo, algunos de los investigados cambiaron las configuraciones de ubicación para otros países y siguieron publicando mensajes, por lo que el magistrado dictaminó la víspera la ampliación de su decisión anterior y ordenó el bloqueo de las cuentas a nivel global.

El cierre temporal de los perfiles fue determinado por Moraes para "interrumpir discursos criminales de odio" en el marco de una investigación que corre en el Supremo para averiguar la propagación de noticias falsas, así como ofensas y amenazas contra autoridades del país.

Esta no es la primera vez que la máxima Corte ordena acciones contra este grupo de seguidores del mandatario brasileño, ya que en mayo algunos bolsonaristas fueron objeto de allanamientos ordenados en el marco de la investigación abierta en 2019.

Las acciones del Supremo también se han encaminado hacia quienes han financiado manifestaciones antidemocráticas pidiendo acabar con el Congreso y el Supremo, a las que el propio Bolsonaro llegó a acudir en diversas ocasiones.

Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar (1964-1985) y cuyo Gobierno tiene un marcado acento militar, mantiene un pulso con los poderes Legislativo y Judicial, que han suspendido o matizado algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.