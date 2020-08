Exxon rompe plan de crecimiento a fin de defender dividendo

(Bloomberg) -- Exxon Mobil Corp. está rompiendo su plan de US$30.000 millones al año impulsado por la deuda para reconstruir una cartera mundial envejecida, después de que el flujo de efectivo se evaporara y amenazara el preciado dividendo de la compañía.

La medida del principal explorador de petróleo del mundo occidental representa un cambio radical después de más de dos años de hacer más o menos lo contrario de sus principales rivales, que se han estado reduciendo y mirando hacia un futuro más allá de los combustibles fósiles. Apenas en marzo, la gigante de Texas había vinculado su futuro a un gran gasto de capital en petróleo y gas natural, en un momento en que sus pares estaban explorando formas de descarbonizar.

El plan del director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, consistía en apoyarse en el balance impecable de la compañía para perforar en busca de chorros y aún así cubrir casi US$15.000 millones en dividendos anuales. Si el flujo de efectivo se quedara corto, la calificación crediticia estelar de Exxon le permitiría pedir prestado para atravesar los tiempos de escasez, o eso pensaba.

Pero el evento del cisne negro de una pandemia global que aplastó la demanda de energía en medio de un obstinado exceso de crudo superó las ambiciones de Woods. El flujo de efectivo de las operaciones cayó a cero en el segundo trimestre, informó Exxon el viernes, y uno de los principales lugartenientes de Woods anunció que todas las apuestas estaban canceladas.

La compañía está buscando reducciones presupuestarias de “potencial significativo” y, como resultado, algunos gerentes pueden quedar sin trabajo, dijo el vicepresidente sénior, Neil Chapman, durante una conferencia telefónica con analistas.

Esos recortes se sumarían a los esfuerzos continuos para recortar su fuerza laboral en EE.UU. hasta en un 10% y una reducción de US$10.000 millones en desembolsos de capital anunciados en abril.

Cinco proyectos

Más sorprendente fue el anuncio de Chapman de que el trabajo en los cinco desarrollos principales de Exxon: petróleo de aguas profundas en Guyana y Brasil, shale de la cuenca Pérmica, exportaciones de gas de Mozambique y Papúa Nueva Guinea, se reducirán o retrasarán.

Aún así, rechazó cualquier sugerencia de que Exxon estuviera emprendiendo un cambio estratégico. Por el contrario, Exxon está priorizando la cobertura de dividendos y protegiendo su balance general, dijo Chapman, uno de los tres altos ejecutivos que sirven con Woods en el comité de gestión que supervisa las operaciones diarias.

“No creo que sea un cambio fundamental”, dijo Chapman. “Creo que es una respuesta al entorno a corto plazo”.

Exxon es muy sensible al destino de su dividendo porque el 70% de los accionistas de la compañía son inversores minoristas, señaló. Mantener ese pago a los accionistas es “algo que nos tomamos muy, muy en serio”.

Planes de gastos

El compromiso tiene un costo significativo. Exxon ya redujo su plan de gasto de capital en aproximadamente un tercio, a alrededor de US$23.000 millones hace tres meses, cuando la pandemia infundió el pánico en las principales economías del mundo. Los desembolsos del próximo año probablemente se reducirán a US$19.000 millones, indicó Chapman.

Aunque es un cambio importante para la administración, la perspectiva reducida puede apaciguar a los inversores. La estrategia de crecimiento contracíclico nunca fue adoptada por el mercado, y las acciones cayeron a un mínimo de 15 años incluso antes de que el virus golpeara. Exxon había caído de las 10 compañías más grandes en el índice S&P 500 por primera vez en 2019 y perdió su valuación de primas sobre sus pares un año antes.

Sin embargo, sin gastar tanto dinero en nuevos proyectos, quedan dudas sobre cómo Exxon puede mitigar sus caídas en la producción a largo plazo y qué tan resistentes serán sus activos en una transición energética hacia combustibles bajos en carbono.

Sus rivales Chevron Corp., Royal Dutch Shell Plc y BP Plc depreciaron miles de millones de dólares en activos en el último trimestre debido a la perspectiva de los precios deprimidos. Exxon, famoso por su resistencia a las amortizaciones, no asumió tales cargos.

Reunión de noviembre

Actualmente, la compañía está experimentando su proceso anual “muy riguroso” de revisión del valor de sus activos y debe presentar los resultados al directorio en noviembre, dijo Chapman. Si bien Exxon no publica pronósticos de precios, a diferencia de sus pares europeos, Chapman dijo que son “consistentes con el rango de estimaciones de terceros”.

Exxon cayó 0,9% a US$41,47 a la 1:19 p.m. en Nueva York, dándole un valor de mercado de US$175.000 millones. Eso es casi US$100.000 millones menos que el fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc.

Nota Original:Exxon Tears Up Growth Plan in Attempt to Defend Its Dividend

©2020 Bloomberg L.P.