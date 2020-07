Eva González llega a Sevilla en mitad de la tormenta mediática de su marido

31/07/2020 EVA GONZÁLEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Eva González está viviendo de nuevo la polémica de la que ya salió hace meses, y es que todavía no se cree que la prensa esté pendiente de sus pasos y los de su marido. Esta mañana la hacíamos saliendo de su casa de Madrid con el rostro serio y sin querer hacer ninguna declaración sobre la entrevista que dio este miércoles Karelys Rodríguez hablando de la supuesta relación que tuvo con el torero durante seis años.



La presentadora ha llegado a Sevilla muy pendiente de su teléfono móvil y bastante molesta con las cámaras de prensa que había en la estación del AVE: "Estoy en una conversación privada, si no os importa, os apartáis y puedo terminar de hablar por teléfono". Y es que ya ha dejado claro que no quiere hacer ningún comentario al respecto.



La mujer de Cayetano Rivera quiere mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo, pero en especial de las declaraciones de Karelys Rodríguez. El silencio es la herramienta que está utilizando toda la familia para evitar que se siga alimentando las distintas informaciones que están saliendo acerca de esa supuesta relación del torero y la tercera en cuestión.