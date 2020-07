Estados Unidos.- Sector agroalimentario pide al Gobierno firmeza en la defensa del sector ante los aranceles de EEUU

31/07/2020 La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido con representantes de la cadena agroalimentaria para informar sobre las negociaciones con EEUU por los aanceles ECONOMIA MINISTERIO DE AGRICULTURA



Insta al Ejecutivo a retomar los contactos al más alto nivel para que se "retiren de inmediato" los aranceles a los productos españoles



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La 'Plataforma Contra los aranceles', que está integrada por representantes del sector agroalimentario español, ha reclamado este viernes al Gobierno y a la Unión Europea "firmeza" en la defensa de los intereses del sector y que se intensifiquen los contactos al más alto nivel para que se "retiren de inmediato" los aranceles a los productos españoles.



En concreto, representantes de la plataforma, que está formada por FIAB, Asoliva, Asemesa, Asozumos, Anice, Anfaco-Cecopesca, Aecafé, Cerveceros de España, Espirituosos España, Fenil, FEV, Fenaval, Produlce, Cooperativas Agro-Alimentarias, Asaja, COAG, UPA y Cecrv, han trasladado su posición en la reunión que han mantenido este viernes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.



En la reunión, y por protocolos sanitarios, han asistido Pedro Barato, presidente de Asaja; Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias; Juan Camacho, vicepresidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA); José Luis Benitez, director general de la Federación Española del Vino (FEV); y Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.



En el transcurso del encuentro, los asistentes han repasado el estado de la situación de los aranceles estadounidenses a la importación de determinados productos alimentarios españoles tras el reciente anuncio de Airbus, que ha acordado con los gobiernos de España y Francia modificar los contratos del avión A350 para ajustarlos a las resoluciones de la OMC.



Sin embargo, y a pesar de este anuncio, Estados Unidos, que utilizó el conflicto Airbus-Boeing para imponer los "injustos" aranceles a los productos agro-mar-alimentarios españoles, considera que no ha recibido detalles de la modificación anunciada por el fabricante aeronáutico europeo.



"El sector alimentario español sigue siendo víctima de una decisión unilateral e injusta por parte de la Administración de Estados Unidos. Primero nos hicieron pagar por un conflicto al que éramos ajenos y ahora seguimos esperando de manera infructuosa a que retiren esos aranceles", ha asegurado el director general de FIAB y portavoz de la Plataforma, Mauricio García de Quevedo.



De esta forma, los afectados inciden al Ejecutivo de la importancia de "coordinar y solicitar" a la UE una respuesta "clara, precisa y detallada" de la situación creada mediante el refuerzo de la negociación y buscando medidas compensatorias temporales mientras no se solucione.



Los integrantes de la plataforma recuerdan la necesidad de recuperar el equilibrio de competitividad entre los Estados y exigen también a la Unión Europea que adopte medidas concretas y contundentes si Estados Unidos no retira de inmediato los aranceles.



DENUNCIA QUE EL PROBLEMA SE ESTÁ PROLONGANDO DEMASIADO



El sector agroalimentario español denuncia que el problema se está prolongando demasiado y está llevando a los sectores afectados a una situación crítica. En muchos casos, ya ha supuesto la pérdida del mercado para las empresas españolas exportadoras debido a su remplazo por proveedores de otros países.



Además, los sectores afectados, como el del aceite, vino o quesos, entre otros, avisan de las "graves consecuencias" que se pueden medir en empleo, pérdida de producción primaria y deslocalización de empresas, así como en la pérdida de margen comercial que están asumiendo las empresas para poder mantenerse en un mercado estratégico.



"Pedimos al Gobierno que realice un esfuerzo adicional para que nuestro sector alimentario, embajador de la marca España, no deje a sus productos más emblemáticos fuera del principal mercado mundial en calidad, cantidad y potencial de crecimiento y se lo entreguemos, sin pelear al máximo nivel y hasta la extenuación, a nuestros principales competidores", ha recalcado García de Quevedo.



Estados Unidos es el segundo país de destino para las exportaciones de alimentos y bebidas españoles fuera de la Unión Europea, y al que España exportó productos por un valor de 1.838 millones de euros en 2019.



Por su parte, en el encuentro el Gobierno ha informado también del contenido de la reunión del pasado 23 de julio, en la que el Ejecutivo acordó con Airbus modificar los términos de las ayudas de lanzamiento concedidas al A350, y situarlos en términos de mercado.



El Gobierno ha precisado que tras esta modificación, el mantenimiento de las contramedidas por parte de Estados Unidos sobre productos de exportación de la UE "no estaría justificado".