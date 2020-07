Estados Unidos.- Amazon, Apple, Google y Facebook disparan ingresos y beneficios entre abril junio

25/09/2019 FILED - 25 September 2019, US, Los Angeles: Jeff Bezos, head of Amazon, can be seen on the fringes of the company's novelties event. Washington Post owner Jeff Bezos tells Jamal Khashoggi's fiancee Hatice Cengiz: "You are not alone." Photo: Andrej Sokolow/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Andrej Sokolow/dpa



La capitalización del cuarteto equivaldría al PIB de Japón, tercera economía mundial



NUEVA YORK, 31 (EUROPA PRESS)



Alphabet (Google), Amazon, Apple y Facebook, las cuatro grandes compañías tecnológicas estadounidenses cuyas prácticas han sido puestas bajo la lupa del Congreso de Estados Unidos, ante el que tuvieron que dar explicaciones esta semana sus respectivos consejeros delegados en una histórica comparecencia virtual conjunta, registraron un volumen récord de beneficios e ingresos entre abril y junio, a pesar del impacto de la pandemia en la economía.



De este modo, la facturación agregada de los cuatro gigantes de Silicon Valley entre los meses de abril y junio alcanzó los 205.581 millones de dólares (173.702 millones de euros), superando en un 18,8% los ingresos contabilizados por el cuarteto en el mismo periodo de 2019 y en contraste con el desplome del 9,5% del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre del año (-32,9% anualizado).



Asimismo, las ganancias de Alphabet, Amazon, Apple y Facebook se incrementaron un 13,5% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, hasta alcanzar los 28.633 millones de beneficio neto conjunto (24.193 millones de euros).



La cotización de las cuatro compañías ha impulsado el rally de Wall Street durante la pandemia, con una revalorización del 56,5% en el segundo trimestre de las acciones de Amazon y del 51,7% en el Apple, mientras que los títulos de Facebook han subido un 40,6% en el trimestre y las de Alphabet un 31,7%.



De hecho, la capitalización del cuarteto alcanzaría actualmente los 4,9 billones de dólares (4,1 billones de euros) una cifra equivalente al PIB de Japón, la tercera mayor economía mundial.



RESULTADOS TRIMESTRALES



En concreto, Apple obtuvo un beneficio neto de 11.253 millones de dólares (9.503 millones de euros) entre abril y junio, lo que representa un incremento del 12% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior y es el mejor resultado contabilizado por la multinacional en su tercer trimestre fiscal, mientras que sus ventas en dicho intervalo aumentaron un 11%, hasta 59.685 millones de dólares (50.403 millones de euros).



En el caso de Amazon, el gigante estadounidense del comercio electrónico registró un beneficio neto de 5.243 millones de dólares (4.426 millones de euros) en el trimestre, un 99,7% más que un año antes, mientras las ventas de la compañía sumaron 88.912 millones de dólares (75.059 millones de euros), un 40,2% más.



A su vez, Facebook registró en el segundo trimestre de 2020 un beneficio neto de 5.178 millones de dólares (4.372 millones de euros), un 98% más respecto de su resultado entre abril y junio de 2019. Asimismo, sus ingresos crecieron un 10,7%, hasta 18.687 millones de dólares (15.777 millones de euros).



Por su parte, Alphabet, la matriz de Google, puso la nota discordante al lograr un beneficio neto de 6.959 millones de dólares (5.854 millones de euros), lo que representa un retroceso del 30% en comparación con el resultado de la compañía en segundo trimestre de 2019, mientras sus ingresos disminuyeron en el periodo un 1,7%, hasta 38.297 millones de dólares (32.218 millones de euros), sufriendo así su primera caída trimestral de beneficios e ingresos en la historia de la compañía.



EL ALGORITMO DEL SUEÑO AMERICANO



En su comparecencia del pasado miércoles ante una comisión de la Cámara de Representantes del Congreso del país norteamericano, los consejeros delegados de los cuatro colosos tecnológicos, Sundar Pichai (Alphabet), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) y Mark Zuckerberg (Facebook) defendieron el crecimiento de sus negocios como casos de emprendimiento de éxito en pos del sueño americano.



"Creemos en los valores --democracia, competencia, inclusión y libertad de expresión-- en los que se asienta la economía estadounidense. Muchas otras compañías tecnológicas comparten estos valores, pero no hay ninguna garantía de que nuestros valores ganen", afirmó Zuckerberg en referencia al auge de China como potencia tecnológica rival.



En esta misma línea, el fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, defendió sus inicios "en un garaje" hasta lograr su dimensión actual como la mayor tienda del mundo gracias a su enfoque continuo en el consumidor. "Hay cosas que las empresas pequeñas simplemente no pueden hacer. No me importa cómo de buen emprendedor seas, no vas a construir un Boeing 787 de fibra de carbono en tu garaje", apuntó Bezos.



De su lado, Sundar Pichai, el consejero delegado de Alphabet, defendió los beneficios para la población de los servicios gratuitos que ofrece su compañía, poniendo como ejemplo los beneficios que ha traído para su propia vida, ya que creció en India sin acceso a Internet.