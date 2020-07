Eslovaquia.- Los acusados por el asesinato en Eslovaquia del periodista Jan Kuciak y su prometida se declaran inocentes

21/02/2020 Varias personas encienden velas en el segundo aniversario del asesinato en Eslovaquia del periodista Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova POLITICA INTERNACIONAL Dalibor Glück/CTK/dpa



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Los tres acusados del asesinato en 2018 del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, se han declarado este viernes inocentes, en el marco de una vista en los que la defensa ha dado sus alegatos finales.



El empresario Marian Kocner y los otros tres implicados, Alena Zsuzsova, Tomas Szabo y Miroslav Marcek, rechazaron en diciembre un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reducir su pena al asegurar que son inocentes.



Durante la jornada, Kocner, considerado el 'cerebro' de los asesinatos, ha pedido que los medios y la política deben quedar al margen y ha pedido al tribunal que emita un veredicto a raíz de los "hechos y pruebas incuestionables".



Por su parte, Zsuzsova y Szabo han reiterado su inocencia, han pedido al tribunal que ordene su liberación y han dicho que no quieren estar presentes el 5 de agosto, cuando está previsto el veredicto, según ha informado el diario eslovaco 'Dennik N'.



El doble crimen provocó manifestaciones masivas en el país en contra de la corrupción, que acabó con la dimisión del ex primer ministro Robert Fico y su ministro del Interior, Robert Kalinak, así como el jefe de la Policía, Tibor Gaspar.



Además, las autoridades de Eslovaquia imputaron en diciembre por abuso de poder y ocultación de pruebas al ex fiscal general Dovroslav Trnka, a raíz de este caso. Según las informaciones del diario 'Pravda', la imputación emana de la relación entre Trnka y Kocner.



El caso está considerado como una prueba para la independencia del sistema judicial y policial eslovaco después de que la investigación mostrara la relación personal y empresarial entre Kocner y diversos funcionarios de seguridad.