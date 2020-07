En emergentes, Citigroup prefiere las acciones de América Latina

(Bloomberg) -- América Latina es una mejor apuesta para los inversores de renta variable de mercados emergentes que Asia, según Citigroup Inc.

Una mayor exposición a las materias primas y un dólar débil, menor riesgo geopolítico y regulatorio, y un rendimiento rezagado este año, favorecen las acciones latinoamericanas frente a los valores asiáticos, escribieron estrategas, entre ellos Jeremy Hale, en un comentario el jueves.

Si bien la exposición a la tecnología en Asia ha impulsado el rendimiento superior al mercado de la región en el rally reciente, tanto la magnitud del movimiento como la probabilidad de un mayor riesgo regulatorio de una posible Administración demócrata en EE.UU. son factores preocupantes, según Citi.

Asia también está más expuesta al riesgo de la geopolítica, ya que tanto demócratas como republicanos tienen una opinión negativa sobre China, dijo.

“Latam está más expuesta a las materias primas, donde la perspectiva principalmente optimista del equipo de materias primas debería ser un apoyo. Por el contrario, MSCI Asia es principalmente tecnología”, dijeron los estrategas. “Apostamos a las acciones de América Latina frente a Asia”.

El índice MSCI Emerging Asia Net Total Return ha avanzado un 6% en lo que va de año, superando con diferencia la caída del 27% del indicador equivalente para Latinoamérica, según datos recabados por Bloomberg.

Entretanto, en otro comentario separado, el equipo de crédito de Citi destacó que algunos bonos latinoamericanos se estaban negociando “particularmente baratos” frente a sus pares. Estrategas como Eric Ollom dijeron que el continuo apoyo de la Reserva Federal debería reflejarse en los bonos de mercados emergentes, y México, Colombia e Indonesia están entre los más atractivos.

Nota Original:Latin America a Better EM Stock Bet Than Asia Now for Citigroup

©2020 Bloomberg L.P.