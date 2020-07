El pequeño comercio español tiembla ante el coronavirus

Las pequeñas empresas de España, como el bar de Isabel en Madrid, que tuvo que cerrar tras despedir a sus dos empleados, o la zapatería de Miguel, a la que ya no vuelven los clientes más mayores, penden de un hilo por el coronavirus.

En este país, casi el 80% de las empresas cuentan con menos de cinco empleados, por encima de la media del 70% observada en la zona euro, según el Banco de España, que no se cansa de advertir que esta característica debilita más el país ante la crisis venidera.

De hecho, casi 40.000 bares, restaurantes y hoteles ya bajaron sus persianas y la federación de hostelería cuenta con otros 25.000 cierres antes de finales de año, lo que supondría un 20% del total.

Isabel, de 56 años, que quiere mantenerse en el anonimato para no comprometer su búsqueda de empleo, había invertido 120.000 euros seis años atrás en un coqueto bar de un céntrico barrio de Madrid que ahora ha tenido que cerrar.

Durante el progresivo desconfinamiento aplicado entre mayo y junio en España, las autoridades impusieron drásticas reducciones del aforo a los bares para poder reabrir.

"El local es pequeño, no hay terraza. Vi que los números no iban a salir. Con dos empleados, en esas condiciones no me llegaba ni para la luz", explica esta mujer, que bajó la persiana incluso antes de terminar el estado de alarma el 21 de junio.

Su tesorería era escasa y los bancos rechazaron concederle crédito a pesar de las líneas de préstamos avaladas por el Estado para mantener a flote las compañías con problemas de liquidez.

"Miraban todo con lupa", suspira.

Viuda con dos hijos estudiantes a su cargo, vive gracias a sus ahorros y a la ayuda mensual de 600 euros creada por el gobierno para apoyar a los 1,7 millones de trabajadores autónomos que se quedaron sin ingresos.

"No puedo dormir", reconoce, consciente de la difícil búsqueda de empleo que tiene por delante, con una tasa de paro que debería crecer hasta el 20% este año según diferentes previsiones.

La restauración podría perder alrededor de un millón de empleos directos e indirectos y su facturación podría quedar reducida a la mitad en 2020, teme la federación de hostelería.

Los clientes se hacen esperar, tanto en las zonas más turísticas donde el flujo de visitantes apenas se reactiva como en los barrios de negocios donde las oficinas quedaron desiertas por el teletrabajo.

- "Los clientes tienen miedo" -

El resto de pequeños comercios también sufren: ropa, muebles, perfumerías, librerías... En total, "del 15 al 20%" podrían no volver a abrir, estima Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC).

"Ha habido una baja de ventas brutal, un 50% menos respecto al año pasado. El año está perdido completamente", se resigna Miguel Ángel Fernández, trabajador de una zapatería en el oeste de Madrid con sus dos compañeros en un plan de suspensión temporal de empleo.

"Son zapatos para la tercera edad: estos clientes tienen miedo y les cuesta volver", explica.

Además, en un país donde la solidaridad familiar es muy fuerte, los mayores de 50 años "saben que tendrán que ayudar a su familia, así que tiene menos dinero para comprar", dice.

Pero los clientes que compran priorizan los pequeños establecimientos para ayudarles a remontar la crisis, constata este zapatero. También Teresa García-Maestro, gerente de una tienda de ropa cercana.

"La gente no va a grandes superficies" por temor a contagiarse, explica ella, todavía sorprendida por el buen arranque de las ventas después del confinamiento.

En este barrio acomodado, "la gente se ha tirado a comprar cosas, vestiditos de verano... Aun estamos con la euforia de haber salido de casa", dice.

Pero la comerciante teme la llegada del otoño. "Va a ser duro porque va a haber mucho paro. Si hay paro, la gente no consume y eso nos repercute a todos".

Su mayor miedo es tener que volver a cerrar ahora que aparecen nuevos brotes por todo el país. En este caso, "la gente o se muere del coronavirus o se muere del hambre".

emi/dbh/mg/pc