El ejército colombiano da a la Comisión de la Verdad un informe de los crímenes de las FARC

En la imagen, el comandante del Ejército de Colombia, General Eduardo Zapateiro. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 30 jul (EFE).- El Ejército colombiano entregó este jueves a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad un informe de los crímenes cometidos por la desmovilizada guerrilla de las FARC contra militares y civiles durante el conflicto armado al que se puso fin en 2016 con la firma del acuerdo de paz.

El documento fue entregado de manera virtual por el comandante del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro, al presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

En total fueron entregados 16 libros de la "Colección del Bicentenario" y cuatro informes producto de una investigación llamada "En surcos de dolores", que trata sobre militares y civiles víctimas del conflicto armado.

En ellos se abordan temáticas propias del mandato de la Comisión de la Verdad, como actores armados y otros responsables en las dinámicas de la guerra; economía de las drogas ilícitas; causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en pueblos étnicos, y resistencias no violentas y transformaciones para la paz, entre otros.

CONTRIBUCIÓN A LA VERDAD

El general Zapateiro aseguró que espera que este informe y otros entregados a la Comisión de la Verdad "puedan contribuir y constituirse no solo en documentos de consulta para la sociedad en general, sino que sean una fuente primaria para los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición".

Igualmente, espera que sean un elemento "para la construcción del informe que presentará la Comisión para el esclarecimiento de la verdad en cumplimiento de su mandato y del acuerdo de paz".

De Roux aseguró que la Comisión recibió los informes del Ejército y los acoge desde el "lugar sagrado de las víctimas de todos los lados".

En esa dirección, el sacerdote recordó que el conflicto armado de más de 50 años dejó en el país 8,5 millones de víctimas, entre muertos, heridos, secuestrados, desplazados y desaparecidos.

El organismo inició el trabajo para esclarecer el conflicto armado colombiano en noviembre de 2018 y deberá entregar un informe en 2021.

La Comisión, que tiene 11 miembros, forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye además la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creados bajo el amparo del acuerdo de paz.

La de este jueves fue la sexta y última entrega de información del Ejército a la Comisión sobre violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político.

BARBARIE GUERRILLERA

Los seis casos documentados son sobre militares y civiles víctimas del conflicto armado como el ataque al Ejército en Puerres, departamento de Nariño (suroeste), que dejó más de 30 militares muertos, en 1996.

También están la bomba contra un hotel en Puerto Toledo, en el Meta (centro), que dejó 6 muertos y más de 20 heridos, y el ataque al Ejército en el caserío Flor de Amarillo, en 2013 en Arauca (este), que se cobró la vida de 13 militares, entre otros.