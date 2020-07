El Barça, tema central

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué (d) y otros compañeros de la plantilla durante un entrenamiento.EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Barcelona, 31 jul (EFE).- A falta de ocho días para la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Barcelona y el Nápoles, el conjunto catalán tan sólo tiene asegurada la presencia de Gerard Piqué en el eje central de la defensa.

Samuel Umtiti está descartado por sanción y Clement Lenglet es seria duda a causa de sus molestias en la ingle derecha. Por otro lado, Ronald Araújo, a quien Bartomeu aseguró que la próxima temporada tendrá ficha del primer equipo, no estará disponible por un esguince en el tobillo derecho que se hizo en la final de la promoción de ascenso a Segunda División A con el filial.

Por si fuera poco, el jueves Jorge Cuenca, central del filial que esta semana se estaba entrenando con el primer equipo, se lesionó en el aductor de la pierna derecha y también es duda para el decisivo encuentro europeo que se disputará en el Camp Nou el sábado 8 de agosto.

Así, en Piqué, quien ha jugado 3.806 de los 4.410 minutos que ha disputado el conjunto azulgrana este curso, recaerá la mayor parte de la presión para frenar el ataque napolitano siempre que ningún contratiempo de última hora complique aún más la situación para Quique Setién.

A estas alturas de la temporada, en el Barça se echa de menos la presencia de, por lo menos, un central más. Pero en el mercado de invierno el club decidió ceder Jean-Clair Todibo (llegó en el verano anterior como una apuesta de futuro) al Schalke 04 después de que solo estuviese en el terreno de juego durante 167 minutos en el primer tramo del curso.

Los problemas del Barça en el eje de la defensa empezaron después del Mundial de Rusia 2018, cuando Umtiti regresó con unas molestias persistentes en la rodilla izquierda que empezó a notar al final del curso 2017-2018 (en junio de 2018 renovó con el club catalán hasta 2023). El defensa forzó para jugar el torneo con Francia (y ganarlo) y no se quiso operar, como tampoco ha querido hacerlo hasta el día de hoy.

A partir de entonces pasó de ser un titular indiscutible en el Barça y un central con un futuro muy prometedor a tener un papel secundario en el equipo, a sufrir recaídas de su lesión y hasta a ponerse en duda el rendimiento que puede aportar en lo que resta de su carrera profesional.

Los números evidencian el descenso en su importancia en el equipo: en la temporada 2018-2019 acumuló 1.268 minutos entre todas las competiciones y en esta lleva sumados 1.316. En cambio, en sus dos primeros cursos en el club, el 2016-2017 y el 2017-2018, acabó con 3.729 y 3.539 minutos, respectivamente.

La buena noticia del verano del Mundial en este sentido fue que llegó Lenglet al club, un central que demostró un excelente rendimiento de inmediato, que se adaptó muy bien a la forma de juego azulgrana y que con Piqué forma una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo.

Pero, de todas formas, el Barça lleva dos temporadas corto de efectivos en esa posición al no poder contar de forma regular con Umtiti y cualquier mala noticia pone en jaque de nuevo a la defensa.