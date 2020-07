El argentino Maidana elogia la valía de su compatriota Sambueza en el Toluca

Jonatan Maidana (d) de Toluca disputa un balón ante André-pierre Gignac (i) de Tigres. EFE/ Emiliano González/Archivo

Toluca (México), 30 jul (EFE).- El argentino Jonatan Maidana, defensa del Toluca mexicano, elogió este jueves la valía que tiene su compatriota Rubens Sambueza, refuerzo del equipo para el Apertura 2020.

"Por el club tuvo un paso en el que le fue bien, ahora está aportando desde su experiencia, de sus ganas, es un jugador importante y ojalá lo podamos ayudar quienes estamos alrededor de él para levantar al equipo", aseguró en rueda de prensa.

En su primera etapa con el Toluca, Sambueza convirtió 13 goles y dio 21 asistencias en 74 duelos, que sirvieron para que la entidad del centro de México fuera protagonista en la Liga Mx al disputar cuatro fases finales.

En el Toluca pretenden que la llegada de Sambueza, de 36 años, sirva para regresar a una Liguilla después de dos años de no hacerlo.

Maidana y Sambueza son dos de los líderes del Toluca, entrenado por el antiguo seleccionador de México José Manuel de la Torre.

En el primer duelo del Apertura 2020, el Toluca cayó 3-1 en contra de los Rayados de Monterrey. Para la segunda jornada recibirá al San Luis.

"La idea es hacernos fuerte de local, aprovechar la altura, el equipo está entusiasmado, no tuvimos un gran arranque, pero el fútbol tiene revanchas y el fin de semana nos toca la nuestra", comentó el ganador de una Copa Libertadores con el River Plate.

Contra el San Luis, el oriundo de Bueno Aires expresó que su equipo tiene que salir a proponer en el terreno de juego.

"Tenemos que salir a manejar el partido, a atacar, ser protagonistas en el encuentro, hay que estar muy atentos a lo que ellos puedan hacer".

El zaguero reconoció que el balompié mexicano pasa por un momento complicado al reanudarse durante la pandemia de la COVID-19 sin público en las gradas y con casos positivos de futbolistas acumulándose día con día.

"Esto no había sucedido nunca, pero entre todos tenemos que ayudarnos para que esto vaya pasando y toda la gente esté segura. La afición nos apoyará desde su casa, necesitamos su aliento, que confíen en el equipo, dentro del campo de juego lo intentaremos hacer mejor", concluyó. EFE

