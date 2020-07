Don Patricio: Rosalía nos ha beneficiado a todos pero necesitamos más unidad

Fotografía cedida por Warner Music del cantautor español Don Patricio que lanza este viernes su nuevo sencillo, "Cambio de temperatura", una colaboración con su compatriota Aissa, con la que quiere acompañar las fiestas del verano y seguir impulsando el movimiento urbano en España, ahora que "el foco está sobre" sus exponentes. EFE/Warner Music

Miami, 30 jul (EFE).- El cantautor español Don Patricio lanza este viernes su nuevo sencillo, "Cambio de temperatura", una colaboración con su compatriota Aissa, con la que quiere acompañar las fiestas del verano y seguir impulsando el movimiento urbano en España, ahora que "el foco está sobre" sus exponentes.

"El interés que hay en estos momentos en Rosalía nos ha beneficiado a todos, porque todos los que conocen sobre ella y sobre su música se han asomado a ver qué más estamos produciendo aquí", afirmó el artista canario, bautizado como Patricio Martín Díaz y mejor conocido como Don Patricio.

"Qué Rosalía vaya a los Grammys ayuda, que haga una canción con Travis Scott ayuda. Todo suma para España, para los músicos españoles y para nuestro movimiento", agregó.

Al describir la música urbana española Don Patricio afirmó: “tenemos un abanico muy amplio en plan de estilos y sonidos. Es más amplio que en Latinoamérica, donde parece que todos vienen de un sitio parecido y hacen música que va para el mismo lado”.

Sin embargo, en lo que se refiere al crecimiento, Don Patricio considera que la música de su país está “dando patadas de ahogado”. Aunque avanza, “si nos apoyáramos podríamos sonar mucho más", aseguró.

Cuando habla de unión se refiere a las colaboraciones como las que constantemente sacan los artistas latinoamericanos. “No tenemos tanta unión como los latinos”, reconoció.

Su sueño es que en 10 años el género urbano español haya crecido en variedad y cantidad de artistas. Don Patricio considera que la clave es entender “que no se trata de los artistas, sino de la calidad de la música y la difusión que alcance".

"Eso solo se logra desde la unión e intentando crecer todos. No quedarnos estancados", completó.

CANSADO DE CONTAR LUNARES

Aunque llevaba desde 2017 enfocado en la música, la carta de presentación del artista es su éxito de 2019 “Contando lunares”, una colaboración con Cruz Cafuné y uno de los sencillos de su segundo disco, “La dura vida del joven rapero”.

La canción no solo sorprende con su base de salsa, el “beat” urbano y la inconfundible voz de Don Patricio, pues el artista aún no se puede creer que el tema siga vigente.

La más reciente versión consiste en una colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro y la brasileña Anitta.

“Estoy muy agradecido por el 'boom' y de todas las puertas que me ha abierto, pero ya quiero contar otras cosas. Yo apuesto a una carrera larga y para eso hay que evolucionar, trabajar duro y nunca dejar de prepararse", indicó.

DEMOSTRANDO CON ACCIONES

Como parte de su ejercicio de evolución, sus tres temas nuevos de 2020 han sido colaboraciones. Además de la de hoy, está “Y a mí qué”, con música de Inner Cut.

También presentó “Pa toda la vida” con el artista dominicano Mozart La Para, bajo la producción de Kzobeat.

Los temas salieron acompañados de coloridos videos, incluyendo el de la nueva versión de "Contando lunares", que grabó en Río de Janeiro, haciendo un sueño realidad.

El de "Pa toda la vida" lo llevó por primera vez a la República Dominicana, donde lo "trataron más que bien" y "fue muy divertido", dijo.

Aunque aseguró que las colaboraciones no son pensadas en un mercado específico, sino en artistas que piensa que suenan bien con sus canciones, o que le caen bien, no le desagrada la idea de llegar a públicos nuevos en su proceso de expresión musical.

Para su más reciente producción escogió a Aissa, un "youtuber" transformado en artista urbano, porque le gusta su sonido y su energía y porque “es un artista emergente que tiene mucho que aportar”.

“Cambio de temperatura” invita al movimiento, con ritmos tropicales, con una entrada que recuerda a las playas hawaianas y la brisa del mar.

El video va del desierto a una pequeña piscina donde celebran jóvenes con atuendos y elementos multicolores cumplen con la meta de Don Patricio al escribirla: "“Lo que quiero que haga a la gente feliz y nos ayude a olvidarnos del bicho (el coronavirus) por un rato", cerró.

Alicia Civita