Desconecta.- Filman a una cigarra hueca por un costado moviéndose por sus propios medios

MADRID, 31 jul. (EDIZIONES)



Forrest Lindsey, un biólogo, de 33 años, no dudó en grabar el curioso hallazgo que encontró una mañana de camino a su trabajo: una cigarra de espeluznante aspecto arrastrándose con un enorme agujero en su costado.



Tal y como muestran las imágenes filmadas en Jefferson, Missouri, el insecto, que prácticamente solo conserva la estructura de su cuerpo y parte de sus extremidades, es capaz de moverse y avanzar a rastras, a pesar de tener un agujero en su costado.



https://www.youtube.com/watch?v=rJeVKjRlwvQ



En unas declaraciones a Caters, Forrest dio su versión de los acontecimientos: "Entiendo que se trata de una cigarra devorada desde el interior por un parásito y que no estaba dispuesta a renunciar a su vida tan fácilmente".



"Me encantan los bichos, así que a menudo me detengo a observar a muchos de ellos. Este me llamó la atención por sus extraños andares".



"Dejé que siguiera su camino. Me han dicho que debería haber tenido piedad de matarlo, pero pensé en todo lo que había tenido que pasar hasta llegar hasta aquí, así que ¿quién era yo para acabar con su vida?".