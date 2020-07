Denuncian actos contra directores de escuelas vacías en Nicaragua por COVID

Una mujer junto a su hijo utilizan tapabocas al salir de una escuela pública en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 31 jul (EFE).- Un sindicato de maestros de Nicaragua denunció este viernes que al menos dos subdirectores de escuelas públicas fueron removidos de sus puestos, y el resto de docentes recibieron amenazas de despido, debido a la poca cantidad de estudiantes que asiste a clases presenciales, que se mantienen pese pandemia de COVID-19.

La Unidad Sindical Magisterial, compuesta por maestros no oficialistas, denunció que dos subdirectores de escuelas fueron trasladados "a lugares lejanos de sus casas", supuestamente por no ser capaces de establecer estrategias para atraer de regreso a los alumnos, ya que desde el inicio de la pandemia de coronavirus la asistencia ha caído por debajo del 50 %.

"El Ministerio de Educación va en contra de algunos directores y subdirectores, los informantes de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden, de perfil oficialista) los señalan porque no han sido capaces de obligar a los maestros a ir a los barrios para convencer a los estudiantes de que regresen a las aulas", dijo a Efe la presidenta de la Unidad Sindical Magisterial, Leslie Rodríguez.

El Gobierno de Nicaragua ha decidido mantener abiertas las escuelas, a pesar de que las asociaciones médicas del país, la Unidad Médica Nicaragüense, y el Comité Científico Multidisciplinario, han recomendado el cierre de los centros de estudio, para reducir la propagación de la pandemia en un 25 %.

Una maestra que pidió omitir su nombre por temor represalias, afirmó que los subdirectores afectados son del Distrito Uno de Managua, en el centro de la ciudad, quienes fueron trasladados a escuelas lejanas de sus casas, mientras que los docentes fueron advertidos de que enfrentarían despidos si no lograban atraer a los estudiantes.

"Los directores de los grandes institutos públicos de Managua dan órdenes a las escuelas más pequeñas, la orientación es que hagan llegar a los alumnos a las clases presenciales para aparentar que todo está normal", sostuvo la maestra.

CRÍTICAS A ORTEGA Y MURILLO

La Unidad Sindical criticó al Gobierno del presidente Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, por "insensibilidad e irresponsabilidad" frente a la pandemia.

"Los padres se están quejando de la insensibilidad e irresponsabilidad de la pareja de desquiciados, que envían orientaciones a los también desalmados títeres, como son algunos directores, con la complicidad de alcaldías, porque los alumnos que asisten a clases presenciales son enviados a marchas y actividades progobierno", señaló Rodríguez.

Este miércoles el Gobierno comunicó que había brindado un informe a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indicaba que Nicaragua estaba preparada para recibir la pandemia desde enero pasado.

Ayer mismo, las asociaciones médicas reiteraron su llamado a las autoridades, para que tomaran medidas de prevención para proteger a la población.

"Si los epidemiólogos expresan el riesgo que corren niños y jóvenes en las aglomeraciones, podemos deducir que a Ortega y Murillo ya no les basta con sólo exponerlos en las clases presenciales, sino que están buscando el contagio total en nuestro sufrido pueblo", reclamó Rodríguez.

De acuerdo con la Unidad Sindical Magisterial, gracias a que no se han suspendido las clases, al menos 34 docentes han muerto por COVID-19, lo que representa casi un tercio de las 116 víctimas que ha reportado el Gobierno, que no brinda mayores detalles sobre los decesos por la enfermedad.

El sindicato no lleva estadísticas de los estudiantes afectados por la pandemia, debido a que la ausencia de estos en las escuelas impide saber si estos faltan por precaución o por efectos de la COVID-19.

Organismos dedicados a la salud y la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han expresado constantemente sus preocupaciones sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua.