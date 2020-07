31/07/2020 Cultura.- Netflix prepara una serie de anime de Splinter Cell con el guionista de John Wick. Netflix se ha asociado con Ubisoft para producir la primera serie animada de la exitosa franquicia de videojuegos Splinter Cell. Y para ello contará con Derek Kolsdat, que ayudó a crear la saga John Wick, actuando como productor ejecutivo y guionista de los 16 episodios que conformarán las dos primeras temporadas de la serie. CULTURA UBISOFT



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Netflix se ha asociado con Ubisoft para producir la primera serie animada de la exitosa franquicia de videojuegos Splinter Cell. Y para ello contará con Derek Kolsdat, que ayudó a crear la saga John Wick, actuando como productor ejecutivo y guionista de los 16 episodios que conformarán las dos primeras temporadas de la serie.



Según informa Variety, la serie de Splinter Cell será en formato anime y Netflix ya ha encargado dos temporadas de ocho episodios. La franquicia de videojuegos sigue al espía Sam Fisher, un agente black-ops de Third Echelon, mientras se infiltra en misiones cada vez más peligrosas y complejas. El primer juego fue lanzado en 2002.



El juego es un éxito de críticas y ventas y está avalado desde sus comienzos por el afamado escritor de novelas de espionaje Tom Clancy. En el pasado ya hubo rumores de una posible película de Splinter Cell protagonizada por Tom Hardy, pero hasta la fecha no ha habido ningún indicio de que siga adelante.



La adhesión de Kolsdat al anime ya da algunas pistas del tipo de acción que se puede esperar, ya que es uno de los principales responsables de John Wick, saga en la que Keanu Reeves se convierte en un implacable asesino que sólo busca la paz de espíritu. La trilogía ha sido alabada por su frenética y violenta acción, tanto con armas como en combate cuerpo a cuerpo, un elemento que también estará en Splinter Cell.



Por el momento, Netflix no ha anunciado ni fecha de inicio de producción ni de estreno para la serie de Splinter Cell.