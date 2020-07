Coronavirus.- Trump reitera que un cierre para evitar la propagación de la pandemia en EEUU "ya no sería la respuesta"

29/07/2020 29 July 2020, US, Midland: US President Donald Trump greets the invited guests after visiting Latshaw Rig 9 on the Double Eagle well site southeast of Midland as he attends a pair of fundraisers in nearby Odessa. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este jueves que ordenar un parón de la economía y un confinamiento total de la población para contrarrestar la propagación de la pandemia en el país norteamericano "ya no sería la respuesta".



A juicio del mandatario, el propósito de los cierres y los confinamientos es aplanar la curva y desarrollar tratamientos y terapias para luchar contra la COVID-19, por lo que parar la economía "para lograr una reducción temporal de los casos ciertamente no es una estrategia viable a largo plazo para ningún país".



"El camino científico hacia adelante es proteger a los que están en mayor riesgo, al tiempo que permite que aquellos con menor riesgo regresen cuidadosamente al trabajo y a la escuela con las precauciones adecuadas", ha apostillado en una rueda de prensa, según ha informado la cadena de televisión CNN.



Así, ha señalado que, en el futuro, lo importante es proteger a las personas mayores y a aquellas personas que sufren complicaciones de salud. En este sentido, incluso ha recomendado el uso de las mascarillas si no puede garantizarse el distanciamiento físico, pese a sus reticencias anteriores a esta medida preventiva de eventuales contagios de la COVID-19.



"Todos, incluso los jóvenes sanos, deben tener un cuidado extraordinario para evitar infectar a las personas con mayor riesgo de esta terrible enfermedad", ha hecho hincapié, ya que el virus "puede volver a aparecer cuando menos se sospeche".



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del mundo. Además, varios puntos del país están experimentando serios repuntes en sus cifras de contagios y fallecidos, con varios récords en ambos sentidos en lugares como Florida, California o Texas.



Este mismo jueves, Estados Unidos ha registrado 70.800 nuevos casos de la COVID-19, que han elevado el balance global del país hasta los 4.494.252 positivos en total. Además, un total de 152.062 personas han fallecido a causa de la enfermedad, según la última actualización de los datos de la Universidad Johns Hopkins.



"IMPOSIBLE PREDECIR" EL PICO



En este contexto, el principal responsable científico de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha asegurado que "imposible predecir" el momento en el que el país norteamericano se acercará al pico y comenzará a ver la pandemia disminuir.



El epidemiólogo ha afirmado en una entrevista con la CNN que la duración de la pandemia dependerá de cómo utilicen los estadounidenses las mascarillas, practiquen el distanciamiento físico y se adhieran a otras acciones que puedan frenar la propagación de la pandemia.