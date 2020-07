Coronavirus.- La pandemia no cede en Xinjiang y China vuelve a confirmar más de cien nuevos casos de coronavirus

19/06/2020 19 June 2020, China, Beijing: A woman undergoes free nucleic acid test in Beijing, following the detection a new outbreak of Coronavirus (Covid-19). Photo: Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa



PEKÍN, 31 (Xinhua/EP)



El Ministerio de Salud de China ha constatado más de cien nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la pandemia no cede en la región de Xinjiang, donde hace dos semanas las autoridades ya decidieron el cierre de su capital, Urumqi, ante el repunte de contagios.



Las autoridades sanitarias chinas han registrado 127 nuevos positivos este jueves, 123 de transmisión local y cuatro importados. De los de transmisión local, 112 se han detectado en Xinjiang, hogar de la minoría musulmana uigur. El resto se han diagnosticado en la provincia de Liaoning.



En cuanto a los casos procedentes del extranjero, tres se han confirmado en la provincia de Guangdong y otro más en Tianjin . Con estos, China ya ha contabilizado 2.063 casos importados, mientras que el cómputo global ha ascendido en el país asiático hasta los 84.292.



Asimismo, el Ministerio de Salud de China ha constatado once nuevos casos asintomáticos de la COVID-19, incluidos cinco llegados desde el extranjero. En total, las autoridades sanitarias chinas han notificado 246 casos asintomáticos, 93 procedentes del extranjero.



Este jueves no se ha tenido constancia de ningún fallecimiento causado por la COVID-19, por lo que el número de decesos se mantiene estable en 4.634. Además, 78.974 personas se han recuperado de la enfermedad en China, 17 más el último día. No obstante, 684 personas permanecen bajo atención médica, 41 de ellas en estado grave.



Por último, 18.461 personas que han mantenido un contacto estrecho con una persona contagiada están todavía bajo observación médica, 279 menos que el día anterior.