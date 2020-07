Coronavirus.- Fiyi confirma su primer fallecimiento por coronavirus

29/07/2020 29 July 2020, Australia, Sydney: A medical worker wears a face shield and a face mask at a coronavirus (COVID-19) mobile clinic in Rushcutters Bay. Photo: Dean Lewins/AAP/dpa POLITICA INTERNACIONAL Dean Lewins/AAP/dpa



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de las islas Fiyi han confirmado este viernes el primer fallecimiento por coronavirus, un hombre de 66 años que murió en un hospital local tras haber recibido tratamiento médico en India.



El fallecimiento fue anunciado por el ministro de Salud, Ifereimi Waqainabete, quien ha lamentado que los médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida del afectado.



Asimismo, el ministro ha recalcado que el fallecido contrajo el virus mientras estaba en India, inmersa en una ola de contagios de coronavirus, y que de momento no existe peligro de una reproducción de los contagios en el pequeño país.



"Lo digo una vez más, el virus no está presente en las comunidades de Fiyi. No existe ningún riesgo de infección entre el público de Fiyi. Y Fiyi se compromete a repatriar a nuestros ciudadanos de todo el mundo porque tenemos confianza en nuestra capacidad para hacerlo sin poner en peligro nuestro estatus como país que ha contenido la enfermedad", ha recalcado.



Fiyi ha estado varias semanas sin registrar casos de coronavirus hasta la llegada de ese hombre y otros ocho viajeros contagiados a principios de julio, según informa la cadena local FBC News.



Hasta la fecha, la nación isleña de 900.000 habitantes ha registrado 27 casos de coronavirus, de los cuales 18 se han recuperado.



Otras islas del Pacífico, como Tuvalu, Vanuatu y Samoa, pertenecen a los pocos países del mundo que no han registrado ninguna infección por coronavirus.