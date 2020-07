Confinamiento expande brecha entre tecnológicas y petroleras

(Bloomberg) -- Un trimestre que capturó el pico de los confinamientos por la pandemia está haciendo que la división entre las tecnológicas y las petroleras sea más evidente que nunca.

Facebook Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc. aplastaron las estimaciones de los analistas el jueves después de que los compradores recurrieran a la entrega de comestibles y al entretenimiento de iPhone mientras las ciudades de todo el mundo cerraban. Menos de 24 horas después, Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. reportaban pérdidas trimestrales históricas que, aunque esperadas, mostraban cuánta demanda de combustible se desplomó cuando se suspendieron los vuelos y se interrumpieron los desplazamientos.

En un día en que las ganancias tecnológicas ofrecieron un impulso al mercado en general, las acciones de Exxon y Chevron cayeron. La divergencia puede ser más marcada gracias al virus, pero es una tendencia que comenzaba a tomar forma incluso antes del covid-19.

“Es el enigma clásico de valor versus crecimiento”, asegura el analista de Bloomberg Intelligence Fernando Valle. “No se puede crecer en petróleo en este momento. No hay retorno para su crecimiento”.

Para Exxon, incluso el dividendo parece precario después de años de grandes préstamos. Y Chevron advirtió que, a pesar de los signos de recuperación económica, el resto del año seguirá siendo un desafío.

“Es una industria que realmente depende del acceso al capital”, dijo Valle. “Las petroleras enfrentarán una batalla cuesta arriba”.

Nota Original:Big Tech Got Bigger, Big Oil Got Smaller During Virus Lockdown

©2020 Bloomberg L.P.