Club de países con deuda en dificultades se mantiene en julio

(Bloomberg) -- Julio resultó ser un mes difícil para los países más endeudados del mundo. Solo una nación dejó el club de la deuda en dificultades, incluso pese a que la deuda en dólares de los mercados emergentes se recuperó por cuarto mes consecutivo.

El número de países en desarrollo cuya deuda en dólares se negocia con al menos una prima de 1.000 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos —el límite en el cual se considera que los bonos están en territorio de estrés financiero— disminuyó en uno durante julio a ocho naciones, luego de que Tayikistán lograra salir del club. El grupo incluye a Ecuador, Zambia, Surinam, Belice, Sri Lanka y Angola. Los bonos de Venezuela no se incluyeron en el índice.

El Líbano pagó la prima más alta por segundo mes después de que Moody’s Investors Service rebajara la deuda de la nación al nivel más bajo. El siguiente país más riesgoso fue Argentina, según el índice de deuda soberana de mercados emergentes de Bloomberg Barclays. Ambas naciones han incumplido su deuda.

Nota Original:Distressed-Debt Club Stays Sticky in July Even with EM Rally

©2020 Bloomberg L.P.