Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Las grandes tecnológicas se hacen aún más grandes; el virus repunta ante señales del daño económico, y la sugerencia de Trump sobre aplazamiento de elecciones no es bien recibida.

Aún más grandes

Los gigantes tecnológicos al mando de los mercados y la economía de Estados Unidos crecieron aún más. El valor de mercado conjunto de Amazon.com Inc., Facebook Inc., Apple Inc. y Alphabet Inc. aumentó en US$250.000 millones tras anunciar beneficios que sorprendieron incluso a Wall Street. En particular, Apple fulminó las estimaciones de analistas, ya que los consumidores se apresuraron a comprar nuevos iPhones, iPads y computadoras Mac para mantenerse conectados durante la pandemia. En total, Apple, Amazon, Google y Facebook ahora cuentan con una capitalización de mercado superior a US$5 billones, aproximadamente una quinta parte del S&P 500 total.

De vuelta con el virus

A medida que el daño de la pandemia en las economías mundiales, desde España a EEUU, se refleja en las cifras del PIB, el virus repunta de nuevo. Millones de personas en el norte de Inglaterra volvieron a un confinamiento parcial. Italia, el epicentro inicial en Europa, también ha registrado un aumento en los casos, junto con Francia, Alemania y España. EE.UU. vio muertes sin precedentes en Texas, Florida y Arizona, mientras que California registró la segunda jornada con más víctimas mortales. Las consecuencias económicas más recientes: la economía española se derrumbó un 18,5%, la caída más profunda hasta ahora en Europa, según datos del viernes. Francia e Italia se contrajeron un 14% y 12%, respectivamente. Malo, sí, pero no tan grave como el desplome récord de la economía estadounidense del 32,9% en el segundo trimestre.

De eso nada

La sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un aplazamiento de las elecciones de noviembre hasta que se alivie la pandemia de covid-19 se ha topado con escepticismo, incluso de su propio partido. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que la votación no se puede cambiar y la demócrata Nancy Pelosi tuiteó el texto de la Constitución estadounidense que dice que el Congreso establece las reglas sobre el asunto. Dicho esto, no es la primera vez que se sugiere un cambio en la fecha de las elecciones.

Mercado mixto

Los mercados estaban mixtos el viernes, tal vez porque digerían señales contrarias de un fuerte impulso de la tecnología con las pésimas lecturas económicas. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 1%, mientras que el Topix de Japón cerró un 2,8% a la baja, arrastrado por los productores de materias primas. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,6% a las 5:42 am, hora de Nueva York, y los futuros del S&P 500 apuntaban a un repunte. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,527% y el oro relucía.

Próximamente...

Los datos de ingresos y gastos personales se publican a las 8:30 a.m. y el índice de confianza de la Universidad de Michigan sale a las 10:00 a.m. El calendario de resultados corporativos es un poco más ligero que el del jueves, pero las compañías más destacadas de hoy incluyen Caterpillar Inc., CBRE Group Inc., Merck & Co. Inc. y Exxon Mobil Corp.

