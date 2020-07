Christian de Hannover y Sassa de Osma, inseparables en su mejor verano

30/07/2020 SASSA DE OSMA Y CHRISTIAN DE HANNOVER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Sassa de Osma y su marido, Christian de Hannover ya disfrutan de los mellizos en su casa. Los dos tortolitos están disfrutando de un verano muy especial y es que su nuevo hogar se ha llenado de felicidad y risas con los dos nuevos miembros que ahora están con ellos. Siempre tan discretos con su vida privada, no suelen atender a los medios de comunicación, pero lo cierto es que vemos que no se separan ni un solo momento.



Este jueves hemos podido ver cómo la pareja salía de su hogar para acudir a una clínica dental en el centro de Madrid. Como siempre, los dos lucieron looks natural con el que van de lo más sencillos posibles. Él siempre con esa vestimenta desenfadada y ella representando el lema 'menos es más'.



Los dos entraron y salieron juntos de la clínica y, tras varios horas fuera de casa, llegaron a su hogar con mucha prisa. Y es que seguro que se morían de ganas por reencontrarse con sus hijos. La pareja está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y no quiere perderse ni un solo momento que puedan disfrutar con sus dos mellizos.