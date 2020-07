Brooks Koepka comienza la defensa del título como líder; Rahm, a ocho golpes

El golfista estadounidense Brooks Koepka. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Redacción deportes (EE.UU.), 30 jul (EFE).- El golfista estadounidense Brooks Koepka comenzó de forma brillante su defensa del título de campeón del FedEx St. Jude Invitational del PGA Tour al entregar tarjeta de 62 golpes (-8) en la primera ronda y tener dos de ventaja sobre sus compatriotas Rickie Fowler y Brendon Todd, mientras que el español Jon Rahm hizo 70, par del campo.

Además de empatar su mejor marca como profesional con los 62 golpes que hizo en el recorrido del TPC Southwind, de Memphis (Tennessee), donde se disputa el torneo que reparte 10,5 millones de dólares el premios.

Una semana después de perderse el corte en Minnesota en el Abierto de 3M, Koepka tuvo nueve birdies y un bogey en un día ventoso en TPC Southwind en el evento World Golf Championship.

Fowler acabó con 64 golpes (-6), los mismos que Brendon Todd.

Jon Rahm, que defiende el liderato mundial por segunda semana consecutiva, intercambió birdies con bogeys de forma permanente, aunque comenzó bien el recorrido con -1. Al concluir el recorrido admitió que no había jugado como un número uno del mundo, especialmente en un día en que los jugadores tenían una excelentes condiciones.

"Simplemente no tuve un swing hoy", declaró Rahm. "Me sentí terrible, no podía entender a dónde iría la pelota, y solo estaba tratando de minimizar los errores".

El norirlandés Rory McIlroy que también podría regresar al No. 1 con una victoria, estuvo peor que Rahm al entregar tarjeta de 73 golpes (+3).

Mejor estuvo el español Sergio García y el mexicano Abraham Ancer. Ambos acabaron con tarjeta de 67 golpes (-3) y son los que tienen más opciones de pasar el corte.

García, de 40 años, que no comenzó bien el recorrido, surgió con su mejores golpes desde el green en la recta final al conseguir cuatro birdies, incluidos los tres consecutivos que se anotó a partir del hoyo 16.

Diferente fue la historia con Ancer, quien hizo una primera mitad del recorrido mezclando cuatro birdies y dos bogeys, para en la segunda tener más consistencia y eso le permitió asegurar otro birdie, en el hoyo 13, y dejarle con una tarjeta de 67.

El español Rafael Cabrera acabó el recorrido con 73 golpes (+3), que lo relegó al puesto 67 de la clasificación provisional, que comparte con el joven chileno Joaquín Niemann.