Brendon Todd es nuevo líder del FedEx St. Jude Invitational, con dos golpes de ventaja sobre Fowler

El golfista estadounidense Brendon Todd fue registardo este viernes, durante la segunda jornada del World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational, en Memphis (Tennessee, EE.UU.) EFE/Tannen Maury

Memphis (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El golfista estadounidense Brendon Todd es el nuevo líder del FedEx St. Jude Invitational del PGA Tour al entregar tarjeta de 65 golpes (-5) en la segunda ronda y sumar 129 (-11), dos de ventaja sobre su compatriota Rickie Fowler (131, -9).

Todd, de 35 años, decimocuarto en la clasificación del PGA Tour, mantuvo su gran momento de juego y consiguió recorrido perfecto con cinco birdies.

Fowler, que en la primera ronda había entregado la misma tarjeta que Todd (64, -6), acabó el recorrido en el TPC Southwind, de Memphis, con 67 (-3) después de hacer cinco birdies y cometer un bogey en el undécimo hoyo.

El gran perdedor de la jornada fue el también estadounidense Brooks Koepa, que defiende el título de campeón del torneo, y en la primera jornada surgió con su mejor actuación de profesional al entregar tarjeta de 62 golpes (-8) y ser el líder provisional.

Pero no tuvo la misma inspiración este viernes al acabar el recorrido con 71 golpes (+1) que lo relegó al tercer puesto con 133 (-7), que comparte junto a su compatriota Chez Reavie y el surcoreano Byeong-Hun An.

El actual número del mundo, el español Jon Rahm, siguió sin tener su mejor juego y si en la primera ronda pudo salvar el par (70 golpes), que el propio golfista consideró como "decepcionante", este viernes, su actuación fue mucho peor al entregar tarjeta de 74 (+4).

Rahm, confirmó que no llegó inspirado a su primer torneo desde que alcanzó el puesto de mejor del mundo hace dos semanas y volvió a tener falta de precisión y buenos golpes desde el green.

Inició el recorrido con un bogey que iba a ser la premonición de la pesadilla que le esperaba y aunque hizo un birdie en el sexto hoyo, luego llegó, en el octavo, el primero de los tres dobles bogeys (8, 10 y 15, con pares de 3, 4 y 4, respectivamente) con los que acabó el partido.

La suma de los 144 golpes (+4) dejó a Rahm colocado en el puesto 62 a 15 golpes del líder, el estadounidense Brendon Todd (129, -11).

Mejor estuvo el norirlandés Rory McIlroy, a quien desbancó del primer lugar de la clasificación mundial, y acabó el recorrido con tarjeta de 66 golpes (-4) para sumar 139 (-1) que le permite estar colocado en el puesto 33, empatado con otros nueve jugadores.

La amenaza de tormentas para la tarde en el área de Memphis obligó a los organizadores del torneo, que reparte premios por valor de 10,5 millones de dólares, a adelantar el inicio de la competición.