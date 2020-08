Brasil sobrepasa los 92.000 fallecidos y 2,66 millones de infectados por COVID-19

Fotografía de una sección destinada para víctimas de COVID-19, en el cementerio Nossa Senhora Aparecida, en Manaos, estado Amazonas (Brasil). EFE/Raphael Alves/Archivo

Río de Janeiro, 31 jul (EFE).- Brasil sumó en las últimas 24 horas 1.212 muertos por COVID-19, con lo que ya totaliza 92.475 víctimas, mientras que los contagiados sobrepasan los 2,66 millones, informó este viernes el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada se reportaron 52.383 nuevos casos, con lo que el número de infectados con el nuevo coronavirus ascendió a 2.662.485.

Tras cinco meses, la pandemia no da tregua y el nuevo coronavirus se concentra en las regiones del centro y sur de Brasil, el segundo país más afectado por la enfermedad, detrás tan sólo de Estados Unidos.

Además de los casos registrados, otros 3.529 están en investigación y 725.959 bajo acompañamiento.

No obstante, la cifra de recuperados supera los 1,8 millones, una lista en la que ya figura el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien hace una semana superó la enfermedad tras pasar 20 días con el virus en su organismo.

Pese a su mejoría, el mandatario volvió a desafiar a la pandemia y este viernes alentó a sus seguidores a "enfrentar" el virus que ya deja cerca de 100.000 muertes en el país.

"Estoy en el grupo de riesgo. Nunca fui negligente, yo sabía que un día me iba a contagiar, como desafortunadamente creo que un día va a pasar con todos ustedes. ¿Tienen miedo de qué? ¡Enfrenten!", aseguró el líder ultraderechista durante un acto en Bagé, en el estado de Rio Grande do Sul.

A pesar del avance de los casos y del número de víctimas, los Gobiernos locales continúan en sus planes de desescalada gradual.

Entre las medidas que se destacaron este viernes estuvo la del alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, que permitió a los cariocas bañarse nuevamente en el mar a partir de este fin de semana, aunque sin descansar o tomar el sol en la playa.

Hasta hoy solo era permitido realizar actividades deportivas en las aguas del océano o en sus playas.